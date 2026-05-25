 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Teherán tvrdí, že lodiam v Hormuzskom prielive účtuje iba poplatky za navigáciu a ochranu životného prostredia. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ...



25.5.2026 (SITA.sk) - Teherán tvrdí, že lodiam v Hormuzskom prielive účtuje iba poplatky za navigáciu a ochranu životného prostredia.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický Hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam.


„Poskytované služby – navigačné služby a opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia Hormuzského prielivu, Perzského zálivu a Ománskeho zálivu – si vyžadujú výber určitých poplatkov,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí počas pravidelného brífingu. Dodal, že Irán sa „nesnaží vyberať mýto“.



Zastavené dodávky


Teherán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára výrazne obmedzil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi najdôležitejšie energetické trasy sveta.


Cez úzky koridor medzi Iránom a Ománom za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a významná časť exportu skvapalneného zemného plynu z krajín Perzského zálivu.


Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez Hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami.



Iránska správa


Teherán zároveň zriadil nový úrad nazvaný Správa pre prieliv v Perzskom zálive, ktorý dohliada na lodnú dopravu v oblasti.


Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku.


Spojené arabské emiráty a ďalšie štáty Perzského zálivu preto urýchľujú projekty ropovodov a infraštruktúry, ktoré by umožnili obísť Hormuzský prieliv.




Zdroj: SITA.sk - Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby © SITA Všetky práva vyhradené.

