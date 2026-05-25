|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby
Teherán tvrdí, že lodiam v Hormuzskom prielive účtuje iba poplatky za navigáciu a ochranu životného prostredia. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ...
Zdieľať
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický Hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam.
„Poskytované služby – navigačné služby a opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia Hormuzského prielivu, Perzského zálivu a Ománskeho zálivu – si vyžadujú výber určitých poplatkov,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí počas pravidelného brífingu. Dodal, že Irán sa „nesnaží vyberať mýto“.
Zastavené dodávky
Teherán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára výrazne obmedzil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi najdôležitejšie energetické trasy sveta.
Cez úzky koridor medzi Iránom a Ománom za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a významná časť exportu skvapalneného zemného plynu z krajín Perzského zálivu.
Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez Hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami.
Iránska správa
Teherán zároveň zriadil nový úrad nazvaný Správa pre prieliv v Perzskom zálive, ktorý dohliada na lodnú dopravu v oblasti.
Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku.
Spojené arabské emiráty a ďalšie štáty Perzského zálivu preto urýchľujú projekty ropovodov a infraštruktúry, ktoré by umožnili obísť Hormuzský prieliv.
Zdroj: SITA.sk - Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Azov ukazuje operácie pri Mariupoli, cieľom má byť ruská logistika na juhu Ukrajiny – VIDEO
Hľadáte pevnú a cenovo dostupnú skriňu do predsiene? Pozrite sa, čo môže ponúknuť Belini!