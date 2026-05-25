Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Azov ukazuje operácie pri Mariupoli, cieľom má byť ruská logistika na juhu Ukrajiny – VIDEO
Zaujímavosťou je aj tvrdenie ukrajinskej strany, že v oblasti Mariupoľa zatiaľ nepozorujú výraznejšiu protipôsobnosť voči dronom. Ukrajinské jednotky z pluku Azov zverejnili nové video, ktoré ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Zaujímavosťou je aj tvrdenie ukrajinskej strany, že v oblasti Mariupoľa zatiaľ nepozorujú výraznejšiu protipôsobnosť voči dronom.
Ukrajinské jednotky z pluku Azov zverejnili nové video, ktoré zachytáva ich pôsobenie v širšom okolí okupovaného Mariupoľa. Zábery sa majú týkať hliadkovania a bojovej činnosti na dôležitých cestných ťahoch Mariupoľ - Taganrog a Mariupoľ - Volnovacha.
Podľa vyjadrení jednotky ide o oblasti, ktoré majú zásadný význam pre logistiku ruských síl na juhu Ukrajiny. Cesty v tomto priestore sú súčasťou širšej dopravnej siete, ktorá prepája okupované územia s územím Ruska a Krymom.
Ukrajinská strana dlhodobo tvrdí, že Rusko sa snaží prispôsobiť logistiku po viacerých útokoch na Kerčský most, ktorý bol v minulosti jednou z hlavných zásobovacích trás. V reakcii na to má dochádzať k intenzívnejšiemu využívaniu pozemných koridorov cez okupované územia pozdĺž Azovského mora.
V zverejnených materiáloch pluk Azov uvádza, že jeho jednotky sa zameriavajú na narúšanie pohybu a identifikáciu cieľov v blízkosti hraníc s Ruskom. Zároveň tvrdia, že ich operácie majú vytvárať tlak na logistické uzly, ktoré sú pre ruské sily kľúčové.
Zaujímavosťou je aj tvrdenie ukrajinskej strany, že v oblasti Mariupoľa zatiaľ nepozorujú výraznejšiu protipôsobnosť voči dronom. Tieto informácie však nie je možné nezávisle overiť a pochádzajú z vyjadrení ukrajinských zdrojov a vojenských blogerov.
Celá situácia zapadá do širšieho obrazu bojov o kontrolu nad zásobovacími trasami v okupovaných častiach juhovýchodnej Ukrajiny. Práve logistika sa v tomto konflikte čoraz viac ukazuje ako jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje tempo aj rozsah vojenských operácií.
Zdroj: SITA.sk - Azov ukazuje operácie pri Mariupoli, cieľom má byť ruská logistika na juhu Ukrajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Republika podporuje Annu Belousovovú v kandidatúre na post predsedníčky Žilinského kraja – VIDEO
Republika podporuje Annu Belousovovú v kandidatúre na post predsedníčky Žilinského kraja – VIDEO
Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby
Irán vyhlásil, že v Hormuzskom prielive nevyberá mýto, ale poplatky za služby