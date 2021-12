Irán vypustil raketu nesúcu tri zariadenia, podrobnosti a lete nie sú známe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 - Irán vo štvrtok oznámil, že vypustil do vesmíru raketu so satelitným nosičom nesúcim tri zariadenia. Nie je však známe, či sa niektorý z objektov dostal na obežnú dráhu Zeme.Štátna televízia i ďalšie polooficiálne spravodajské agentúry neuviedli, kedy sa uskutočnilo vypustenie rakety, ani aké zariadenia niesla. Krok Teheránu však prichádza v čase pokračujúcich rokovaní o jadrovej dohode s Iránom vo Viedni.Predchádzajúce štarty iránskych rakiet vyvolali negatívne reakcie zo strany Spojených štátov. Irán vo svojom vesmírnom programe zaznamenal sériu neúspechov, no podľa hovorcu ministerstva obrany Ahmada Hosseiního štvrtkové vypustenie rakety Simorgh dopadlo dobre.