Vesmír je extrémne obrovský a družice veľmi malé, Elon Musk odmieta kritiku jeho siete Starlink

Elon

Nikoho nikdy neblokovali

Číňania sa museli vyhnúť zrážke

Vedci upozorňujú na riziká

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Americký podnikateľ a vynálezcaMusk odmieta tvrdenia kritikov, podľa ktorých jeho projekt satelitnej internetovej siete Starlink zaberá vo vesmíre príliš veľa miesta.V rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že na obežnej dráhe v blízkosti Zeme možno umiestniť „desiatky miliárd“ satelitov.Jeho vyjadrenia nasledovali krátko po tom, ako šéf Európskej vesmírnej agentúry (ESA) vyhlásil, že Musk „vytvára pravidlá“ pre vznikajúci komerčný vesmírny priemysel. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Vesmír je jednoducho extrémne obrovský a družice sú veľmi malé,“ povedal v rozhovore Musk s tým, že jeho projekt Starlink Internet Services nebráni vstupu konkurentov do satelitného priemyslu.„Toto nie je situácia, keď by sme účinne akýmkoľvek spôsobom blokovali ostatných. Nikdy sme nikoho neblokovali a ani to neočakávame,“ povedal Musk. Pár tisíc satelitov je niečo podobné ako niekoľko tisíc áut na Zemi, „je to nič“, pokračoval Musk.Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher tento mesiac varoval, že tisíce komunikačných satelitov nasadených v rámci programu Starlink spôsobia, že pre konkurenciu bude oveľa menej miesta.Iní odborníci uviedli, že pokiaľ sa má zabrániť kolíziám, sú medzi zariadeniami potrebné oveľa väčšie vzdialenosti než navrhuje Musk.Musk zároveň tento týždeň čelil kritike z Číny, ktorá ho obvinila, že jej vesmírna stanica sa musela vyhnúť zrážke so satelitmi internetovej siete Starlink.Čínska vesmírna stanica mala tento rok podľa Pekingu dve „blízke stretnutia“ s družicami Starlink.Čína sa na ne sťažovala na Úrade OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA). Incidenty zatiaľ nezávisle neoverili, uvádza BBC.Spomenuté incidenty sa podľa dokumentu, ktorý Čína tento mesiac predložila na UNOOSA, odohrali 1. júla a 21. októbra.Čína tiež obvinila USA z ohrozovania astronautov ignorovaním povinností vyplývajúcich z dohôd o vesmíre. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia uviedol, že Čína vyzýva Spojené štáty na zodpovedné správanie sa.Vedci upozorňujú na riziká zrážok vo vesmíre a vyzývajú vlády vo svete, aby sa delili o informácie o zhruba 30-tisíc satelitoch a kozmickom odpade na orbite Zeme.SpaceX vyslala na obežnú dráhu už takmer 1 900 družíc zo siete Starlink a plánuje vyslať ešte tisícky ďalších.