Irán vyzdvihol víťazstvo Palestínčanov, Abbás telefonoval s Blinkenom

Predseda palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás zdôraznil v piatok v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom "nevyhnutnosť zastavenia izraelskej agresie vo východnom Jeruzaleme" a na Západnom brehu Jordánu, ako aj v pásme Gazy.





Abbás podľa agentúry AFP žiadal aj zastavenie útokov židovských osadníkov a rekonštrukciu pásma Gazy po poslednom ozbrojenom konflikte medzi tamojšími radikálmi a izraelskou armádou.Predstaviteľ palestínskej samosprávy Husajn aš-Šajch vo svojom tvíte informoval, že Abbás v rozhovore s Blinkenom zdôraznil, že "teraz sa musí začať komplexný politický proces, ktorý ukončí okupáciu" palestínskych území.Prímerie medzi Izraelom a ozbrojenými skupinami v pásme Gazy komentovalo v piatok aj iránske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vyzdvihlo "historické víťazstvo" Palestínčanov a opätovne potvrdilo podporu Teheránu pre ich boj."Gratulujeme našim palestínskym sestrám a bratom k historickému víťazstvu. Váš odpor prinútil agresora ustúpiť," uviedol hovorca Saíd Chátibzáde v prvej oficiálnej reakcii Iránu na prímerie, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Twitter.Hovorca sa zmienil aj o referende, ktorého usporiadanie už dávnejšie navrhli iránski predstavitelia. Ráta sa v ňom s účasťou "pôvodných obyvateľov Palestíny: moslimov, kresťanov i židov" bez ohľadu na to, kde teraz žijú. Týkalo by sa teda aj palestínskych utečencov v diaspóre. Účasť by nebola povolená "židovským imigrantom, ktorých niekto prehovoril na prisťahovanie do Palestíny".Vláda, ktorá bude po referende ustanovená, potom rozhodne, "či židovským prisťahovalcom dovolí zostať, alebo či sa budú musieť vrátiť do svojej starej vlasti".Hovorca iránskeho rezortu diplomacie v piatok vyjadril presvedčenie, že toto referendum "sa bude konať". Ubezpečil, že dovtedy Teherán "s hrdosťou" podporí "spravodlivý odpor" Palestínčanov.Operácia izraelskej armády voči cieľom v pásme Gazy si od 10. mája vyžiadala životy 243 Palestínčanov, z toho 66 detí.Rakety, ktoré boli smerom na Izrael vystrelené z pásma Gazy, si v židovskom štáte vyžiadali 12 obetí vrátane jedného dieťaťa, tínedžera a izraelského vojaka. Medzi zabitými je aj jeden indický a dvaja thajskí štátni príslušníci, informovali izraelské úrady.Islamská republika neuznáva Izrael a podpora "palestínskej kauzy" je od islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979 pilierom zahraničnej politiky Teheránu, konštatovala AFP.