Minister Mikulec sa nevyjadril k prípadu exšéfa NAKA, prácu vyšetrovateľov komentovať nechce

Minister nevie vopred o akciách

Riaditeľ NAKA nebol zadržaný

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR sú procesne nezávislí a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) podľa vlastných slov neprislúcha ich prácu akokoľvek komentovať.Uviedol to v reakcii na informácie o obvinení bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana Doplnil, že informácie o obvinení a pokuse zadržať bývalého riaditeľa NAKA sa dozvedel v piatok ráno.„Potvrdzuje to moje predošlé vyjadrenia, že nemám vopred vedomosť o plánovaných akciách NAKA a v tomto prípade Úradu inšpekčnej služby," dodal Mikulec.Polícia v piatok v ranných hodinách vykonala domovú prehliadku v byte bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana v Poprade. Dôvodom bolo vznesenie obvinenia vyšetrovateľom policajnej inšpekcie.Samotného Branislava Zuriana nezadržali, keďže sa nachádza v zahraničí. S vyšetrovateľom je však v kontakte.„Nie som si vedomý, že by som sa dopustil nejakej trestnej činnosti,“ povedal v tejto súvislosti pre Denník N.