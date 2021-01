Irán začal obohacovať urán na 20 percent, inšpektori monitorujú aktivity vo Fordo

Limity stanovené jadrovou dohodou

Irán zrejme zadržal juhokórejský tanker

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Irán v pondelok začal s obohacovaním uránu na 20 % v podzemnom jadrovom zariadení Fordo. Informovala o tom štátna televízia, ktorá citovala hovorcu iránskej vlády Alího Rabíího. Podľa neho dal rozkaz na tento krok prezident Hasan Rúhání Obohacovaniu uránu na 20 % vydláždila cestu nová legislatíva schválená parlamentom aj Radou strážcov dohliadajúcou na ústavu, ktorá má zvýšiť tlak na Európu v snahe o pomoc s americkým sankciami.Irán už na svoje rozhodnutie upozornil Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) , ktorá v pondelok uviedla, že jej "inšpektori monitorujú aktivity" vo Fordo.Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi plánuje ešte v pondelok vydať správu pre členské štáty agentúry. Obohacovanie uránu na 20 % je menej, ako je potrebné pre jadrové zbrane, tie si vyžadujú 90 %, ale zároveň je to viac ako je potrebné na civilné využitie.Výrazne to však porušuje limity stanovené jadrovou dohodou Iránu so svetovými mocnosťami z roku 2015, od ktorých Teherán začal upúšťať po odstúpení USA v roku 2018 a následnom uvalení sankcií z ich strany.Správa o obohacovaní uránu prišla v rovnakom čase, ako vyšlo najavo, že Irán zrejme v Hormuzskom prielive zadržal juhokórejský tanker.Túto informáciu neskôr potvrdila štátna televízia s tým, že loď MT Hankuk Chemi zadržali úrady pre údajné "ropné znečistenie" v prielive a Perzskom zálive. Polooficiálna agentúra Fars uviedla, že plavidlo zadržali námorné sily Revolučných gárd.MT Hankuk Chemi sa plavil zo Saudskej Arábie do Spojených arabských emirátov. Podľa námornej bezpečnostnej firmy Dryad Global má tanker 23-člennú posádku, ktorú tvoria námorníci z Indonézie a Mjanmarska. Spoločnosť, ktorá tanker vlastní, zatiaľ situáciu nekomentovala.