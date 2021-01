Kolíková: Komisia, ktorá prešetrí prípad M. Lučanského, má 17 členov

Nezávislá kontrolná komisia, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, má 17 členov. Prizvaní sú tiež experti. Po prvý raz zasadla v pondelok, kde schválila svoj štatút. Členovia podpísali tiež záväzok mlčanlivosti. Verejnosť budú informovať až o záveroch prešetrovania, o ktorých budú hlasovať. Informovala o tom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



V komisii sú koaliční i opoziční poslanci Národnej rady SR okrem zástupcov strany Za ľudí, nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, za verejnú ochrankyňu práv Tomáš Čitbaj, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia, napríklad bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ako expertka bude pôsobiť napríklad odborníčka Monika Platek z Poľska.

Komisia by mala komunikovať i s rodinou Lučanského. Rovnako jej prednostne predstavia závery komisie. O záveroch bude komisia hlasovať. Ak niekto nebude súhlasiť, bude môcť zdôvodniť prečo.



Ministerka vyhlásila, že momentálne nevidí dôvod uvažovať nad odchodom z funkcie. "Ak by som odišla, považovala by som to za zbabelé," skonštatovala. Mimoriadna udalosť je podľa nej politicky zneužívaná. Deklaruje, že urobí všetko preto, aby bol prípad riadne prešetrený. Ak sa ukáže, že v niečom pochybila, je pripravená tomu čeliť. Kolíková je na základe doterajších informácií presvedčená, že v prípade smrti Lučanského išlo o samovraždu.



Ministerka tiež priblížila, že plánujú publikovať niektoré dokumenty, pri ktorých riziko ohrozenia vyšetrovania dopredu zvážia. "Kamerové zábery nemôžeme zverejniť," skonštatovala. Marilo by sa tým trestné konanie.



Ako pripomenula členka komisie, poslankyňa NR SR Denisa Saková (nezaradená), komisia nemá vyšetrovať. Zámerom je preskúmať, či dodržali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže všetky postupy. Doplnila tiež, že komisia pravdepodobne nebude mať napríklad možnosť nahliadať do vyšetrovacieho spisu. O práci komisie sa podľa nej môže informovať aj Lučanského rodina. Exministerka vnútra tiež informovala, že pohreb bývalého šéfa polície sa uskutoční v piatok (8. 1.).



K prípadu Lučanského zasadne vo štvrtok (7. 1.) aj Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.



Bývalý policajný prezident Lučanský zomrel v stredu 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým vo väzbe pokúsil o samovraždu.

