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31. augusta 2026
Irán zaútočil na americké ciele v Jordánsku aj Spojených arabských emirátoch
Teherán tvrdí, že raketami zasiahol dve americké základne v Jordánsku a dronmi zaútočil aj na základňu al-Minhád v SAE. Irán v pondelok ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Teherán tvrdí, že raketami zasiahol dve americké základne v Jordánsku a dronmi zaútočil aj na základňu al-Minhád v SAE.
Irán v pondelok prisľúbil „rozhodnú odpoveď“ na prvé americké útoky na jeho územie za približne mesiac a oznámil odvetné údery na americké vojenské ciele v Jordánsku aj Spojených arabských emirátoch (SAE).
Nová výmena útokov opäť vyostrila šesť mesiacov trvajúci konflikt na Blízkom východe.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že balistickými raketami zasiahli dve americké vojenské základne v Jordánsku a spôsobili im „ťažké škody“. Jordánska armáda oznámila, že zachytila osem rakiet, ich pôvod však neuviedla.
Iránska armáda zároveň podľa štátnej televízie zaútočila desiatkami útočných dronov na základňu al-Minhád v SAE.
Útok mal smerovať na priestory, kde sú umiestnené americké vrtuľníky a personál. Teherán ho označil za odvetu za americký útok na ostrov Larak v Hormuzskom prielive. Revolučné gardy navyše tvrdia, že nad Hormuzským prielivom zostrelili americký dron.
Spojené štáty v nedeľu zaútočili na iránske raketové odpaľovacie zariadenia na malom ostrove v strategickom Hormuzskom prielive. Podľa americkej armády išlo o snahu zabrániť Iránu v ďalšom kladení námorných mín.
„Americké sily podnikli obmedzený a presný zásah proti jednotkám Revolučných gárd kladúcim míny, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive,“ uviedlo Centrálne velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM).
Irán tvrdí, že americké útoky si vyžiadali obete. „Neusilujeme sa o vojnu, ale agresorom dáme rozhodnú odpoveď,“ vyhlásil iránsky prezident Masúd Pezeškján pred odchodom do Kirgizska na samit, na ktorom sa má stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Napätie opäť vzrástlo krátko po tom, ako konflikt dosiahol šesťmesačnú hranicu. V posledných týždňoch pritom administratíva prezidenta Donalda Trumpa uprednostňovala voči Iránu ekonomický tlak pred vojenskými útokmi.
Teherán naďalej prakticky blokuje Hormuzský prieliv, ktorým pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetovej ropy.
CENTCOM minulý týždeň oznámil dokončenie odmínovania medzinárodných plavebných trás v prielive.
V súvislosti s najnovšími udalosťami v regióne Irán vyhlásil, že neďaleko Hormuzského prielivu začal v pondelok horieť ropný tanker po tom, ako narazil na dve námorné míny.
Revolučné gardy uviedli, že „neovládaný supertanker“, ktorý sa pokúšal preplávať nepovolenou trasou južne od prielivu, po náraze na dve míny zachvátil rozsiahly požiar a plavidlo sa úplne zastavilo.
Diplomatické úsilie Pakistanu a Kataru zatiaľ neviedlo k definitívnej dohode. Aprílové prímerie ukončilo najintenzívnejšie boje a v júni strany podpísali memorandum o budúcej mierovej dohode, sporadické útoky však pokračujú.
Nové napätie sa okamžite prejavilo aj na trhoch. Oba hlavné ropné kontrakty v pondelok vzrástli najmenej o dve percentá.
Zdroj: SITA.sk - Irán zaútočil na americké ciele v Jordánsku aj Spojených arabských emirátoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v pondelok prisľúbil „rozhodnú odpoveď“ na prvé americké útoky na jeho územie za približne mesiac a oznámil odvetné údery na americké vojenské ciele v Jordánsku aj Spojených arabských emirátoch (SAE).
Nová výmena útokov opäť vyostrila šesť mesiacov trvajúci konflikt na Blízkom východe.
Ťažké škody
Iránske Revolučné gardy uviedli, že balistickými raketami zasiahli dve americké vojenské základne v Jordánsku a spôsobili im „ťažké škody“. Jordánska armáda oznámila, že zachytila osem rakiet, ich pôvod však neuviedla.
Iránska armáda zároveň podľa štátnej televízie zaútočila desiatkami útočných dronov na základňu al-Minhád v SAE.
Útok mal smerovať na priestory, kde sú umiestnené americké vrtuľníky a personál. Teherán ho označil za odvetu za americký útok na ostrov Larak v Hormuzskom prielive. Revolučné gardy navyše tvrdia, že nad Hormuzským prielivom zostrelili americký dron.
Obmedzený a presný zásah
Spojené štáty v nedeľu zaútočili na iránske raketové odpaľovacie zariadenia na malom ostrove v strategickom Hormuzskom prielive. Podľa americkej armády išlo o snahu zabrániť Iránu v ďalšom kladení námorných mín.
„Americké sily podnikli obmedzený a presný zásah proti jednotkám Revolučných gárd kladúcim míny, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive,“ uviedlo Centrálne velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM).
Rozhodná odpoveď
Irán tvrdí, že americké útoky si vyžiadali obete. „Neusilujeme sa o vojnu, ale agresorom dáme rozhodnú odpoveď,“ vyhlásil iránsky prezident Masúd Pezeškján pred odchodom do Kirgizska na samit, na ktorom sa má stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Napätie opäť vzrástlo krátko po tom, ako konflikt dosiahol šesťmesačnú hranicu. V posledných týždňoch pritom administratíva prezidenta Donalda Trumpa uprednostňovala voči Iránu ekonomický tlak pred vojenskými útokmi.
Horiaci supertanker
Teherán naďalej prakticky blokuje Hormuzský prieliv, ktorým pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetovej ropy.
CENTCOM minulý týždeň oznámil dokončenie odmínovania medzinárodných plavebných trás v prielive.
V súvislosti s najnovšími udalosťami v regióne Irán vyhlásil, že neďaleko Hormuzského prielivu začal v pondelok horieť ropný tanker po tom, ako narazil na dve námorné míny.
Revolučné gardy uviedli, že „neovládaný supertanker“, ktorý sa pokúšal preplávať nepovolenou trasou južne od prielivu, po náraze na dve míny zachvátil rozsiahly požiar a plavidlo sa úplne zastavilo.
Ropa okamžite stúpla
Diplomatické úsilie Pakistanu a Kataru zatiaľ neviedlo k definitívnej dohode. Aprílové prímerie ukončilo najintenzívnejšie boje a v júni strany podpísali memorandum o budúcej mierovej dohode, sporadické útoky však pokračujú.
Nové napätie sa okamžite prejavilo aj na trhoch. Oba hlavné ropné kontrakty v pondelok vzrástli najmenej o dve percentá.
Zdroj: SITA.sk - Irán zaútočil na americké ciele v Jordánsku aj Spojených arabských emirátoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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