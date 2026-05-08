Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Irán zaútočil na americké torpédoborce, Washington odpovedal údermi
Nové potýčky v Hormuzskom prielive ohrozujú krehké prímerie medzi Teheránom a Washingtonom, Trump však tvrdí, že dohoda stále platí. Irán zaútočil v
Irán zaútočil v Hormuzskom prielive na tri americké torpédoborce raketami, dronmi a člnmi, oznámilo v piatok americké Ústredné velenie USA (CENTCOM).
Podľa Washingtonu nebola zasiahnutá žiadna loď a americká armáda následne podnikla odvetné útoky proti iránskym vojenským cieľom.
Prímerie v ohrození
Incident výrazne zvýšil obavy z kolapsu prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla po týždňoch americko-izraelských útokov na Irán a následných odvetných úderov Teheránu v regióne.
„Iránske sily spustili viacero raketových a dronových útokov,“ uviedol CENTCOM na sociálnej sieti X. Dodal, že americké jednotky „eliminovali prichádzajúce hrozby a zasiahli iránske vojenské zariadenia zodpovedné za útok“.
Teherán však tvrdí, že konflikt vyprovokovali Spojené štáty útokom na tanker a ďalšie plavidlo. Iránske ozbrojené sily vyhlásili, že „okamžite a v odvete zaútočili na americké vojenské lode“.
Len sa zahrávali
Americký prezident Donald Trump napriek eskalácii vyhlásil, že prímerie zostáva v platnosti. „Áno, stále platí. Dnes sa s nami zahrávali. Zničili sme ich. Zahrávali sa,“ povedal vo Washingtone.
Trump zároveň pohrozil Iránu ďalšími útokmi, ak Teherán rýchlo neprijme dohodu o svojom jadrovom programe. „Nabudúce ich zasiahne oveľa tvrdší a násilnejší úder, ak tú dohodu nepodpíšu rýchlo,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Emiráty sa bránia
Napätie v regióne zvýšili aj správy Spojených arabských emirátov, podľa ktorých ich protivzdušná obrana zasahovala proti raketám a dronom prichádzajúcim z Iránu.
Konflikt zároveň ochromil lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) Arsenio Dominguez uviedol, že v oblasti zostáva uviaznutých približne 1 500 lodí a 20-tisíc členov medzinárodných posádok.
Trump vo štvrtok oznámil, že o Iráne telefonoval aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou Podľa amerického prezidenta sa zhodli na tom, že Irán „nikdy nesmie získať jadrovú zbraň“.
Zdroj: SITA.sk - Irán zaútočil na americké torpédoborce, Washington odpovedal údermi © SITA Všetky práva vyhradené.
