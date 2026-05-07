 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

Zelenskyj varoval spojencov Ruska pred účasťou na vojenskej prehliadke v Moskve


Tagy: Deň víťazstva Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská prehliadka Vojna na Ukrajine

7.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev neodporúča zahraničným predstaviteľom cestu do Ruska počas osláv víťazstva v druhej svetovej vojne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval krajiny blízke Rusku pred účasťou na vojenskej prehliadke v Moskve pri príležitosti 9. mája, keď si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.


Moskva zároveň oznámila jednostranné prímerie na deň osláv.



Priatelia Ruska


„Dostali sme aj odkazy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich predstavitelia plánujú byť v Moskve. Zvláštna túžba... v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal Zelenskyj vo večernom príhovore.


Rusko tradične organizuje 9. mája veľkú vojenskú prehliadku na Červenom námestí za účasti domácich aj zahraničných hostí. Oslavy sa aj tento rok konajú na pozadí pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu.



Hra o prímerie


Kyjev už jednostranné prímerie vyhlásil, no Moskva naň nereagovala a intenzívne útoky na viaceré ukrajinské mestá pokračovali.


Rusko vzápätí oznámilo vlastné dvojdňové prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že Kyjev nebude toto prímerie rešpektovať.




Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj varoval spojencov Ruska pred účasťou na vojenskej prehliadke v Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.

