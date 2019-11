Irán znova spustil obohacovanie uránu v jadrovom zariadení Fordú

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 9. novembra (TASR) - Irán po vyše štyroch rokoch znova spustil proces obohacovania uránu v podzemnom jadrovom zariadení Fordú južne od Teheránu. Oznámil to v sobotu hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), informuje agentúra DPA.Obohacovaním uránu vo Fordú islamská republika vedome porušuje dohodu s veľmocami o obmedzení svojho jadrového programu z roku 2015. Vedenie v Teheráne tých chce zvýšiť tlak na ďalších signatárov, aby plnili svoje záväzky z tzv. jadrovej dohody.Po tom, ako v polovici tohto týždňa napustili do 1044 centrifúg vo Fordú plynný fluorid uránový, sa tam teraz začalo aj obohacovanie uránu na stupeň 4,5 percenta, uviedol hovorca AEOI. O všetkých aktivitách vo Fordú podľa neho informujú Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni, pričom inšpektori MAAE sú aj prítomní v tomto zariadení a proces monitorujú.Iránska organizácia pre atómovú energiu pri tejto príležitosti pozvala do Fordú zástupcov domácich médií, zahraniční novinári sa na tomto programe nemohli zúčastniť, píše DPA.Na základe jadrovej dohody má zariadenie Fordú slúžiť výhradne na výskumné účely a tamojšie odstredivky majú byť využívané na iné účely než sporné obohacovanie uránu.Západné tajné služby opakovane obvinili iránske vedenie, že toto podzemné jadrové zariadenie využíva na vojenské účely. Preto bola aj jeho premena na výskumné centrum jedným z kľúčových bodov rokovaní Iránu s veľmocami.Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov z jadrovej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje. Týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Washington chce politikouTeherán prinútiť k opätovnému prerokovaniu dohody s prísnejšími podmienkami. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.