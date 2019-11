Najvyšší súd rozhodol v spore o posvätné miesto v prospech hinduistov

Naréndra Módí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 9. novembra (TASR) - Indický najvyšší súd v sobotu prisúdil hinduistom sporné posvätné miesto v meste Ajódhja na severe krajiny, ktoré si nárokujú aj tamojší moslimovia. Zničenie mešity v tejto lokalite v roku 1992 vyvolalo jedny z najhorších náboženských násilností v dejinách krajiny. Informovali o tom svetové agentúry.Verdikt je obrovským víťazstvom pre vládnucu hinduisitickú nacionalistickú stranu premiéra Naréndru Módího, píše agentúra AFP. Pred jeho vynesením posilnili po celej Indii bezpečnostné opatrenia a vláda vyzývala na pokoj v obavách, že definitívny rozsudok o spore, ktorý je už desaťročia stredobodom napätia medzi hinduistani a moslimami, by mohol znova vyvolať nepokoje.Najvyšší súd rozhodol, že príslušný pozemok v Ajódhji - veľký asi ako futbalové ihrisko - bude odovzdaný vládnemu fondu, ktorý bude dohliadať na výstavbu hinduistického chrámu.Moslimovia podľa verdiktu dostanú v meste náhradný, o čosi väčší pozemok pre svoju novú mešitu namiesto zbúranej historickej Báburovej mešity, zničenej davmi hinduistov pred takmer troma desaťročiami.Radikálni hinduisti vrátane stúpencov Módího Indickej ľudovej strany (BJP) tvrdia, že prvý vládca Mogulskej ríše Bábur nechal v 16. storočí postaviť svoju mešitu po zbúraní dovtedajšieho chrámu zasväteného bohovi Rámovi, ktorý sa mal pred tisícami rokov narodiť práve na tomto mieste.Tlak na zbúranie Báburovej mešity a jej nahradenie veľkolepým hinduistickým chrámom sa zvyšoval od 80. rokov 20. storočia, keď v Indii vzrastal hinduistický nacionalizmus.V roku 1992 rozvášnený dav odhadovaných 200.000 hinduistov premenil mešitu na trosky - ťažkými kladivami, páčidlami i holými rukami. Vyvolalo to najväčšie náboženské zrážky od získania nezávislosti Indie z roku 1947, ktoré si vyžiadali okolo 2000 mŕtvych, prevažne moslimov.Najvyšší súd vo verdikte podľa indických médií uviedol, že na základe archeologických zistení bola na spornom mieste pred mešitou postavená stavba "hinduistického pôvodu".Mnohí v Indii dúfajú, že rozsudok ukončí zatrpknutý - a miestami ezoterický (v procese figuroval aj právnik zastupujúci zmienené božstvo) - právny spor, ktorého riešenie sa snažili sprostredkovať už britskí koloniálni vládcovia i dokonca dalajláma.Právnik zastupujúci jedného z moslimských účastníkov sporu na najvyššom súde však vyhlásil, že verdikt je "nespravodlivý", preto zvažujú podanie žiadosti o revíziu.Premiér Módí rozsudok privítal s tým, že "priateľsky" ukončuje dlhoročný spor.vyhlásil.Pred vynesením verdiktu však v Ajódhji - kde tvoria moslimovia šesť percent z 55.000 obyvateľov - i okolí nasadili tisíce dodatočných príslušníkov bezpečnostných síl a zakázali zhromažďovanie viac než štyroch ľudí na jednom mieste.V štáte Uttarpradéš, kde Ajódhja leží, v uplynulých dňoch polícia zatkla takmer 500 osôb za zverejnenie provokatívnych odkazov na sociálnych sieťach. Zadržala tiež 5000 ľudí s kriminálnym pozadím, aby im zabránila vyvolávať problémy po verdikte. Úrady okrem toho zakázali vstup do štátu cez hranicu s Nepálom a nariadili uzavretie všetkých štátnych škôl a univerzít až do pondelka.Pred samotnou budovou najvyššieho súdu v indickej metropole Naí Dillí okrem toho zriadili cestné barikády.