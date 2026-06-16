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 24hod.sk    Šport

16. júna 2026

Iránci protestovali pred zápasom na MS a bučali pri vlastnej hymne. Žiadajú zmenu režimu a nie futbal


Tagy: Hymna iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Iránci protestovali pred zápasom a bučali pri vlastnej hymne. Žiadajú zmenu režimu a nie futbal a remizovali 2:2. Iránska komunita v Spojených ...



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canada_wcup_reaction_soccer_97493 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Iránci protestovali pred zápasom a bučali pri vlastnej hymne. Žiadajú zmenu režimu a nie futbal a remizovali 2:2.


Iránska komunita v Spojených štátoch amerických je výrazne rozdelená. Prejavilo sa to aj v prvom zápase futbalistov Iránu na svetovom šampionáte v USA, keď časť fanúšikov bučala počas hymny svojej krajiny pred začiatkom súboja proti Novému Zélandu na SoFi Stadium v kalifornskom Inglewoode, čo je mestská časť Los Angeles.


To všetko sa udialo pred očami šéfa svetového futbalu Gianniho Infantina, ktorý bol osobne prítomný na vypredanom 70-tisícovom štadióne.



Štart Iránu na svetovom šampionáte na pôde krajiny, s ktorou bol niekoľko mesiacov v otvorenom vojenskom konflikte, bol jeden z najočakávanejších momentov úvodného týždňa na majstrovstvách sveta. Pre Los Angeles bol tento moment obzvlášť významný, pretože iránska komunita v meste a v Kalifornii vo všeobecnosti je - najväčšia iránska diaspóra vo svete a je hlboko rozdelená.



Propaganda pre režim


"Na jednej strane sú ľudia, ktorí tvrdia, že tím súťažiaci na majstrovstvách sveta je len propaganda pre islamistický režim ich krajiny. Na druhej strane sú tí, ktorí ho bezvýhradne podporujú len preto, že je to futbal. Obe strany sa navzájom považujú za zradcov. Preto bol ´hymnický moment´ významná a symbolická udalosť. Na jednej strane skutočnosť, že hymna zaznela v krajine, s ktorou bol Irán vo vojne, už niesla svoju vlastnú symboliku. Tá sa zintenzívnila, keď decibely všeobecného bučania na štadióne prehlušili iránsku ceremoniálnu melódiu," napísal denník Marca na svojom webe.



Skompromitovaný režim


Niekoľko hodín pred pondelkovým zápasom sa pred jeho dejiskom v Inglewoode zhromaždili stovky protestujúcich proti iránskemu režimu, aby vyjadrili svoj hnev na teheránskych vládcov. "Tento tím nie je tímom iránskeho ľudu, je to tím nášho skompromitovaného režimu. A ja mu fandiť nebudem,“ povedala Ava Aminová, študentka filozofie, ktorá prišla demonštrovať s transparentom vyzývajúcim na "Zmenu režimu."

Irán nezvládol rolu favorita proti Novému Zélandu. Krajiny, ktoré v rebríčku FIFA delí priepastných 65 priečok, sa rozišli zmierlivo 2:2. Outsider z Oceánie viedol 1:0 aj 2:1, na konečných 2:2 vyrovnal v 64. min krídelník Iránu Mohammad Mohebi.




Zdroj: SITA.sk - Iránci protestovali pred zápasom na MS a bučali pri vlastnej hymne. Žiadajú zmenu režimu a nie futbal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hymna iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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