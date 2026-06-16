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16. júna 2026
Belgicko v horúčave zaspalo začiatok šampionátu. Po remíze s Egyptom už nemá priestor na chybu
Belgicko si vytvorilo dostatok príležitostí na obrat, no doplatilo na slabú efektivitu. „Nemôžete očakávať päť gólov, keď iba dvadsať percent striel smeruje medzi tri žrde,“ poznamenal tréner Rudi ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Belgicko si vytvorilo dostatok príležitostí na obrat, no doplatilo na slabú efektivitu. „Nemôžete očakávať päť gólov, keď iba dvadsať percent striel smeruje medzi tri žrde,“ poznamenal tréner Rudi Garcia.
Belgicko vstupovalo do futbalových majstrovstiev sveta ako favorit svojej skupiny, ale po prvom zápase namiesto osláv rieši komplikácie. Remíza s Egyptom (1:1) síce neznamená katastrofu, no výkon „červených diablov“ ukázal viacero problémov, ktoré budú musieť rýchlo odstrániť, ak chcú pomýšľať na postup z prvého miesta.
Ešte niekoľko dní pred zápasom sa v belgickom tábore viac hovorilo o horúčavách než o samotnom súperovi. Hráči absolvovali netradičnú prípravu v saunách a pod horúcimi sprchami, aby sa pripravili na podmienky amerického leta. Keď však prišiel ostrý štart šampionátu, najväčším problémom sa neukázalo počasie, ale samotný výkon favorita.
„Pre mňa boli dva hlavné problémy. Straty lôpt, niekedy sme prihrávali priamo súperovi. Chápem, že bolo teplo a chýbal nám zápasový rytmus, ale po technickej stránke bolo v našej hre mnoho nepresností,“ hodnotil tréner Belgičanov Rudi Garcia.
Belgicko pôsobilo najmä v prvom polčase nezvyčajne pasívne. Egypt dokázal rozbíjať jeho kombinácie, vyhrával osobné súboje a favorit sa len ťažko dostával do tempa. Garcia priznal, že jeho mužstvo nezvládlo ani fyzickú stránku zápasu. „Vedeli sme, že Egypt bude silný v súbojoch, a nechali sme sa prevýšiť,“ povedal.
Po prestávke sa však obraz hry výrazne zmenil. Belgičania zrýchlili pohyb, začali byť agresívnejší a dostávali sa do šancí. Práve preto tréner po zápase nehovoril len kriticky.
„Od druhého polčasu som videl mužstvo, ktoré už vedelo, ako má hrať,“ vyhlásil Garcia. „Som veľmi spokojný s hráčmi z lavičky. Opäť sa ukázalo, že zápasy nevyhráva jedenásť futbalistov. Nicolas Raskin nám napríklad pomohol získať späť kontrolu nad osobnými súbojmi.“
Belgicko si vytvorilo dostatok príležitostí na obrat, no doplatilo na slabú efektivitu. „Nemôžete očakávať päť gólov, keď iba dvadsať percent striel smeruje medzi tri žrde,“ poznamenal tréner.
Jednou z najdiskutovanejších postáv zápasu bol Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City patril počas prípravy k najlepším hráčom Belgicka, proti Egyptu sa však trápil. Garcia ho počas zápasu presúval z ľavej strany na pravú, neskôr aj do stredu poľa, no ani to neprinieslo želaný efekt.
„Na ľavej strane čelil zdvojovaniu, na pravej bol excelentný Trossard, preto sme ich vymenili. Na začiatku druhého polčasu hral v strede, pretože nám chýbala hĺbka hry,“ vysvetľoval tréner.
Podľa Garciu môže byť za nevýrazným výkonom aj zdravotný problém z predchádzajúceho týždňa, keď Doku predčasne opustil tréning pre komplikácie s dýchaním. „Je to už oveľa lepšie, ale Jeremyho to ovplyvnilo. Nebol úplne vo svojej koži. V závere už nemohol ísť naplno, preto bolo správne ho vystriedať,“ dodal.
V belgickom tábore po remíze nikto neskrýval sklamanie. Obranca Brandon Mechele však upozornil, že prvé zápasy bývajú špecifické. „Nikdy neviete, čo prinesie prvý zápas na majstrovstvách sveta. Možno tam bol tlak, možno nervozita. Myslím si však, že sme sa do stretnutia vrátili a napokon sme si zaslúžili vyhrať.“
Keďže aj v druhom zápase tejto skupiny medzi Iránom a Novým Zélandom sa mužstvá rozišli zmierlivo (2:2), Belgicko už nemá priestor na ďalšie zaváhanie. Duely proti Iránu a Novému Zélandu sú odteraz povinná jazda. „Vieme, že teraz musíme začať vyhrávať,“ priznal Garcia bez okolkov.
Zdroj: SITA.sk - Belgicko v horúčave zaspalo začiatok šampionátu. Po remíze s Egyptom už nemá priestor na chybu © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgicko vstupovalo do futbalových majstrovstiev sveta ako favorit svojej skupiny, ale po prvom zápase namiesto osláv rieši komplikácie. Remíza s Egyptom (1:1) síce neznamená katastrofu, no výkon „červených diablov“ ukázal viacero problémov, ktoré budú musieť rýchlo odstrániť, ak chcú pomýšľať na postup z prvého miesta.
Ešte niekoľko dní pred zápasom sa v belgickom tábore viac hovorilo o horúčavách než o samotnom súperovi. Hráči absolvovali netradičnú prípravu v saunách a pod horúcimi sprchami, aby sa pripravili na podmienky amerického leta. Keď však prišiel ostrý štart šampionátu, najväčším problémom sa neukázalo počasie, ale samotný výkon favorita.
„Pre mňa boli dva hlavné problémy. Straty lôpt, niekedy sme prihrávali priamo súperovi. Chápem, že bolo teplo a chýbal nám zápasový rytmus, ale po technickej stránke bolo v našej hre mnoho nepresností,“ hodnotil tréner Belgičanov Rudi Garcia.
Belgicko pôsobilo najmä v prvom polčase nezvyčajne pasívne. Egypt dokázal rozbíjať jeho kombinácie, vyhrával osobné súboje a favorit sa len ťažko dostával do tempa. Garcia priznal, že jeho mužstvo nezvládlo ani fyzickú stránku zápasu. „Vedeli sme, že Egypt bude silný v súbojoch, a nechali sme sa prevýšiť,“ povedal.
Zlepšená tvár Belgicka v druhom polčase
Po prestávke sa však obraz hry výrazne zmenil. Belgičania zrýchlili pohyb, začali byť agresívnejší a dostávali sa do šancí. Práve preto tréner po zápase nehovoril len kriticky.
„Od druhého polčasu som videl mužstvo, ktoré už vedelo, ako má hrať,“ vyhlásil Garcia. „Som veľmi spokojný s hráčmi z lavičky. Opäť sa ukázalo, že zápasy nevyhráva jedenásť futbalistov. Nicolas Raskin nám napríklad pomohol získať späť kontrolu nad osobnými súbojmi.“
Belgicko si vytvorilo dostatok príležitostí na obrat, no doplatilo na slabú efektivitu. „Nemôžete očakávať päť gólov, keď iba dvadsať percent striel smeruje medzi tri žrde,“ poznamenal tréner.
Doku zostal v tieni očakávaní
Jednou z najdiskutovanejších postáv zápasu bol Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City patril počas prípravy k najlepším hráčom Belgicka, proti Egyptu sa však trápil. Garcia ho počas zápasu presúval z ľavej strany na pravú, neskôr aj do stredu poľa, no ani to neprinieslo želaný efekt.
„Na ľavej strane čelil zdvojovaniu, na pravej bol excelentný Trossard, preto sme ich vymenili. Na začiatku druhého polčasu hral v strede, pretože nám chýbala hĺbka hry,“ vysvetľoval tréner.
Podľa Garciu môže byť za nevýrazným výkonom aj zdravotný problém z predchádzajúceho týždňa, keď Doku predčasne opustil tréning pre komplikácie s dýchaním. „Je to už oveľa lepšie, ale Jeremyho to ovplyvnilo. Nebol úplne vo svojej koži. V závere už nemohol ísť naplno, preto bolo správne ho vystriedať,“ dodal.
Odteraz bez priestoru na chybu
V belgickom tábore po remíze nikto neskrýval sklamanie. Obranca Brandon Mechele však upozornil, že prvé zápasy bývajú špecifické. „Nikdy neviete, čo prinesie prvý zápas na majstrovstvách sveta. Možno tam bol tlak, možno nervozita. Myslím si však, že sme sa do stretnutia vrátili a napokon sme si zaslúžili vyhrať.“
Keďže aj v druhom zápase tejto skupiny medzi Iránom a Novým Zélandom sa mužstvá rozišli zmierlivo (2:2), Belgicko už nemá priestor na ďalšie zaváhanie. Duely proti Iránu a Novému Zélandu sú odteraz povinná jazda. „Vieme, že teraz musíme začať vyhrávať,“ priznal Garcia bez okolkov.
Zdroj: SITA.sk - Belgicko v horúčave zaspalo začiatok šampionátu. Po remíze s Egyptom už nemá priestor na chybu © SITA Všetky práva vyhradené.
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