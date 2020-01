Iránska armáda priznala zostrelenie ukrajinského Boeingu, pomýlila si ho s nepriateľským cieľom

Lietadlo zamierilo k vojenskému objektu

O zostrelení hovorili viacerí lídri

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Iránska armáda v sobotu ráno priznala, že u krajinské lietadlo so 176 ľuďmi na palube , ktoré v stredu havarovalo nad iránskou metropolou Teherán, zostrelila iránska armáda. Nebolo to však úmyselne, ale v dôsledku "ľudskej chyby" a vo vypätej atmosfére. Krátko predtým totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve americké základne v Iraku, a preto bol v strehu pred ďalšou americkou odvetou.Ako v sobotu uviedla iránska armáda, ukrajinského civilné lietadlo si vojaci "pomýlili s nepriateľským cieľom", keďže si to zrazu "zamierilo k dôležitému vojenskému objektu" iránskej armády. Táto tragická chyba sa podľa iránskej armády stala "v štádiu najvyššej ostražitosti" po vyhrotení konfliktu s USA. Irán prisľúbil, že tých, ktorí sú za zostrelenie lietadla zodpovední, bude stíhať.Pri stredajšej havárii zahynulo všetkých 176 ľudí cestujúcich v lietadle vrátane posádky. Najviac, 82, pasažierov pochádzalo z Iránu, päťdesiati siedmi boli Kanaďania, väčšina z nich tiež iránskeho pôvodu, jedenásti boli Ukrajinci.Až do soboty rána Irán popieral, že by príčinou lietadla mohlo byť zostrelenie a tvrdil, že šlo zrejme o "mechanickú chybu".O tom, že ukrajinské lietadlo nespadlo vinou mechanickej chyby, tak ako to tvrdí Irán, ale bolo zostrelené, už od štvrtku večera začali hovoriť lídri viacerých krajín, okrem iného americký prezident Donald Trump , kanadský premiér Justin Trudeau , či premiéri Veľkej Británie Boris Johnson a Austrálie Scott Morrison Väčšina z nich však jedným dychom dodávala, že nemuselo ísť o zámerné zostrelenie civilného lietadla. K pádu lietadla totiž došlo krátko po iránskom útoku na dve americké vojenské základne v Iraku, a Irán sa preto podľa nich mohol domnievať, že nestrieľa na civilné, ale na vojenské lietadlo, ktoré sa prišlo pomstiť.Stredajší iránsky útok na základne v Iraku bol odvetou za zabitie iránskeho generála Kásima Solejmáního na bagdadskom letisku, ktoré nariadil americký prezident Donald Trump. Irán viedol svoj útok naschvál tak, aby nikoho nezabil, a podľa informácií z viacerých zdrojov tesne pred nimi dokonca varoval Američanov.