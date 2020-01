Žilinská Kia Motors Slovakia vyrobila v minulom roku rekordný počet áut

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov, ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku.





11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Žilinská Kia Motors Slovakia vyrobila v minulom roku 344 tis. vozidiel. Ako na tlačovej besede Zväzu automobilového priemyslu SR uviedol hovorca automobilky Ján Žgravčák , je to najvyššia hodnota od spustenia výroby a zároveň o 11 tis. viac, ako fabrika pôvodne plánovala.Najväčšie zastúpenie mal pritom model Kia Sportage. V tomto roku by Kia chcela na Slovensku vyrobiť 332 tis. áut."Bol to turbulentný rok, ktorý sa skončil pozitívne," zhodnotil Žgravčák. Tesne pred vianočnými sviatkami sa vo fabrike podarilo uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu, platiť začala 1. januára 2020. Jej mzdová časť je platná na tri roky. V automobilke pracuje aktuálne viac ako 3 700 zamestnancov, výraznejšie zmeny v aktuálnom roku neočakávajú.