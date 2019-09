Iránske revolučné gardy: Zničenie Izraela už je dosiahnuteľným cieľom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 30. septembra (TASR) - Veliteľ iránskych revolučných gárd v pondelok vyhlásil, že zničenie Izraela sa pre Teherán stalo vďaka jeho technologickému pokroku "". Informovala o tom agentúra AFP.," vyhlásil veliteľ revolučných gárd Hosejn Salámí, ktorého citovala gardistická tlačová služba Sepah.Štyri desaťročia po iránskej islamskej revolúcii "", zdôraznil Salámí.V ostrom kontraste so slovami veliteľa revolučných gárd bolo vyhlásenie hovorcu iránskeho rezortu diplomacie Abbása Músavího, ktorý na Twitteri napísal: "". Músavího blahoželanie bolo napísané po perzsky, po anglicky a po hebrejsky.Pondelkové vyhlásenia veliteľa revolučných gárd nie sú síce pre Teherán neobvyklé, prichádzajú však podľa AFP v čase zvýšeného medzinárodného napätia. To súvisí s iránskym jadrovým programom, ako aj sériou incidentov na Blízkom východe, ktoré mohli vyústiť až do otvoreného vojenského konfliktu islamskej republiky so Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi.Po tom, ako Washington v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Iránom, spustili Spojené štáty, za hlasnej podpory úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, voči Teheránu politiku".Iránsky režim je voči Izraelu otvorene nepriateľský už od revolúcie z roku 1979, pričom Teherán otvorene podporuje rozličné protiizraelské ozbrojené skupiny, medzi ktoré patria aj libanonské šiitské hnutie Hizballáh a palestínsky Hamas.