Skupina BHP dosiahla v prvom polroku čistý zisk 6,8 milióna EUR

BHP vlastní a manažuje Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava. Do portfólia BHP patrí moskovský hotel Baltschug Kempinski. Od marca 2017 vlastní spoločnosť 45-% podiel v hoteli Double Tree by Hilton Westminster. V správe má tatranský Grand Hotel Kempinski High Tatras. Hotel Crowne Plaza Bratislava, Hotel Sheraton Bratislava a košický Double Tree by Hilton Hotel, BHP manažuje na základe zmluvy o franšíze. Akcie spoločnosti sú kótované na Burze cenných papierov v Bratislave.

Bratislava 30. septembra (OTS) - Agregované tržby hotelov, ktoré má skupina v portfóliu alebo ich manažuje dosiahli za prvých šesť mesiacov roka takmer 40 miliónov EUR. Skupina ku koncu prvého polroka vlastnila alebo manažovala viac ako 1600 hotelových izieb na troch prestížnych európskych trhoch.,“ pripomenul, predseda predstavenstva BHP s tým, že aj vďaka vplyvu z predaja tohto hotela Skupina za prvý polrok vykázala čistý zisk vo výške 6,8 miliónov eur.Konsolidovaná EBITDA Skupiny dosiahla takmer 7 miliónov EUR, a to napriek tomu, že konsolidované tržby Skupiny medziročne poklesli o 16 percent na 13,4 milióna eur. „“ vysvetlil predseda predstavenstva a dodal, že vplyvom MS vo futbale tržby tohto hotela medziročne počas prvých šiestich mesiacov poklesli o 31 percent na viac ako 7 miliónov EUR a EBITDA hotela sa znížila o 61 percent na 2,2 milióna eur s maržou takmer 32 percent. Hotel Baltschug však naďalej vďaka svojej vynikajúcej polohe a histórii patri medzi top nehnuteľnosti na trhu luxusných hotelov v Moskve a túto pozíciu chce BHP ešte upevniť pripravovanou renováciou za približne 15 miliónov EUR., ktorý BHP manažuje na základe zmluvy o franšíze so spoločnosťou Marriott International, je dlhodobým lídrom vo výške RevPAR a celkovo udáva tón na trhu luxusných hotelov v Bratislave. „“ povedals tým, že EBITDA marža dosiahla 22 percent, čo predstavuje medziročný nárast o 2 percentuálne body.Keďže v londýnskom hoteli Double Tree by Hilton Westminster vlastní BHP nekontrolný podiel vo výške 45 percent, výsledky hotela priamo nevstupujú do konsolidácie skupinových tržieb ani EBITDA z hotelovej činnosti, ale v rámci konsolidovaných výsledkov Skupiny sa vykazujú len ako investícia. „,“ zhodnotil predseda predstavenstva. EBITDA marža počas prvých šiestich mesiacov tohto roka dosiahla 41 percent pri EBITDA vo výške 5,6 milióna EUR. Okrem zefektívňovania prevádzky však pracuje BHP aj na projekte renovácie a rebrandingu hotela na Curio by Hilton London Westminster. Hlavná renovácia je naplánovaná od tretieho štvrťroka 2019 do polovice roka 2020 počas plnej prevádzky hotela. Investícia by mala dosiahnuť 24 miliónov GBP.“ uzavrel predseda predstavenstva.