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19. augusta 2026
Iránske útoky zasiahli aj šoubiznis, Christina Aguilera a Shakira v Abú Zabí nevystúpia
Vojna na Blízkom východe komplikuje kultúrny život v SAE. Zrušili septembrový koncert aj novembrový festival. Organizátori v
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Organizátori v Spojených arabských emirátoch (SAE) zrušili koncert americkej speváčky Christiny Aguilery a hudobný festival Offlimits v Abú Zabí, na ktorom mala byť hlavnou hviezdou kolumbijská speváčka Shakira.
Dôvodom je pokračujúca vojna na Blízkom východe a zhoršená bezpečnostná situácia v regióne.
Festival, ktorý sa mal konať v novembri, organizátori v utorok zrušili a prisľúbili vrátenie peňazí za vstupenky.
„Tešíme sa, že komunitu OFFLIMITS opäť spojíme v roku 2027,“ uviedli na webovej stránke bez ďalšieho vysvetlenia.
Nepríde ani Aguilera
Webová stránka Ticketmaster zároveň oznámila zrušenie koncertu Christiny Aguilery naplánovaného na 25. septembra.
Nový termín zatiaľ nestanovili. Obe podujatia sa pôvodne mali uskutočniť už v apríli, no preložili ich.
Koniec vzťahov
Spojené arabské emiráty v utorok oznámili pozastavenie všetkých obchodných a finančných vzťahov s Iránom po tom, čo informovali o iránskom raketovom útoku namierenom proti lodiam patriacim SAE.
Útlm cestovného ruchu
Irán v posledných týždňoch útočil na lode v emirátskych vodách po rozpade prímeria so Spojenými štátmi.
SAE, ktoré boli dlhodobo považované za bezpečné útočisko v nestabilnom regióne, teraz čelia aj útlmu cestovného ruchu a kultúrnych podujatí.
Zdroj: SITA.sk - Iránske útoky zasiahli aj šoubiznis, Christina Aguilera a Shakira v Abú Zabí nevystúpia © SITA Všetky práva vyhradené.
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