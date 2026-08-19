Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2026

Moháč 1526: bitka, ktorá zmenila strednú Európu a viedla k zániku Uhorska ako nezávislého štátu – ROZHOVOR


Tagy: Bitka pri Moháči Habsburgovci Pressburg Uhorsko

29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miro Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke pri Moháči, o tom čo jej predchádzalo ...



Zdieľať
michal duchon michal celnar rozhovory video podcast studio sita mohac 676x429 19.8.2026 (SITA.sk) - 29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miro Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke pri Moháči, o tom čo jej predchádzalo a aké boli jej následky.


Pred päťsto rokmi sa na juhu Uhorského kráľovstva odohrala bitka, ktorej význam ďaleko presiahol niekoľko hodín bojov na poli pri Moháči. 29. augusta 1526 sa tam stretlo uhorské vojsko vedené kráľom Ľudovítom II. Jagelovským s armádou osmanského sultána Süleymana I. Výsledkom bola drvivá porážka Uhrov, smrť kráľa a politický otras, ktorý na celé stáročia zmenil mocenské pomery v strednej Európe.

Samotná bitka bola krátka a katastrofálna. Uhorská armáda dokázala zhromaždiť približne 26- až 27-tisíc mužov, zatiaľ čo osmanské vojsko disponovalo 2-3 násobnou početnou aj materiálnou prevahou. Na každej zo strán prišlo o život okolo 20 000 vojakov. Rozhodujúci stret trval len niekoľko hodín a skončil sa rozpadom uhorskej armády. Kráľ Ľudovít II. pri ústupe zahynul. Jeho smrť pritom znamenala oveľa viac než stratu panovníka. Otvorila otázku nástupníctva a následne aj zápas o moc nad zvyškom uhorského štátu. Výsledkom bol zánik Uhorska ako jednotného celku.

Moháč nie iba príbehom jedného prehratého vojenského stretu. Uhorská porážka bola zároveň vyvrcholením dlhšie sa prehlbujúcich problémov kráľovstva. Po smrti Mateja Korvína v roku 1490 sa oslabila centrálna moc, krajina zápasila s politickými a hospodárskymi problémami a jej schopnosť reagovať na rastúci osmanský tlak bola čoraz menšia.

Po Moháči sa Uhorsko nerozpadlo okamžite. Nasledovali roky politických zápasov, v ktorých si nárok na uhorskú korunu uplatňovali Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburský a zároveň pokračoval tlak osmanských vojsk.

Dôsledky Moháča výrazne zasiahli aj územie dnešného Slovenska. Horné Uhorsko sa stalo významným ekonomickým centrom Habsburskej monarchie, dôležitým obranným priestorom proti osmanskej expanzii a Pressburg sa stal správnym centrom okypteného Uhorska.

V prvej časti debaty s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke, ktorá predznamenala dejiny regiónu na ďalšie štyri storočia sa dozviete aj to:




  • Ako sa utvárala mocenská mapa Uhorska na prelome 15. a 16. storočia.

  • Ako sa postupne oslabovala hospodárska moc aj správna jednota kráľovstva

  • Prečo viedla smrť Ľudovíta II. Jagelovského k boju o nástupníctvo.

  • Aké boli ingrediencie osmanského úspechu.

  • Prečo bol Belehrad považovaný za „kľúč“ k Uhorsku.

  • Akú úlohu zohrali vojaci z územia dnešného Slovenska.

  • Prečo bol jedným z uhorských veliteľov arcibiskup.

  • Ako prispelo k porážke Uhorska Francúzsko.

  • Prečo Uhorsko nedokázalo postaviť dostatočne veľkú armádu.

  • Akých taktických chýb sa dopustili uhorskí velitelia.

  • Prečo si turecký sultán po víťaznej bitke nebol istý či vyhral.


Pokračovanie debaty o bitke pri Moháči odvysielame 26. augusta.



Podcast
Okno do sveta
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:





 


Zdroj: SITA.sk - Moháč 1526: bitka, ktorá zmenila strednú Európu a viedla k zániku Uhorska ako nezávislého štátu – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bitka pri Moháči Habsburgovci Pressburg Uhorsko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nechceme harabinizáciu justície, vyhlásila Kolíková, podľa ktorej Susko zatvára justíciu pred odborníkmi – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Berlín a Paríž odsúdili výzvy izraelského ministra na zabíjanie Palestínčanov v Pásme Gazy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 