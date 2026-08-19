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19. augusta 2026
Moháč 1526: bitka, ktorá zmenila strednú Európu a viedla k zániku Uhorska ako nezávislého štátu – ROZHOVOR
29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miro Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke pri Moháči, o tom čo jej predchádzalo ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - 29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miro Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke pri Moháči, o tom čo jej predchádzalo a aké boli jej následky.
Pred päťsto rokmi sa na juhu Uhorského kráľovstva odohrala bitka, ktorej význam ďaleko presiahol niekoľko hodín bojov na poli pri Moháči. 29. augusta 1526 sa tam stretlo uhorské vojsko vedené kráľom Ľudovítom II. Jagelovským s armádou osmanského sultána Süleymana I. Výsledkom bola drvivá porážka Uhrov, smrť kráľa a politický otras, ktorý na celé stáročia zmenil mocenské pomery v strednej Európe.
Samotná bitka bola krátka a katastrofálna. Uhorská armáda dokázala zhromaždiť približne 26- až 27-tisíc mužov, zatiaľ čo osmanské vojsko disponovalo 2-3 násobnou početnou aj materiálnou prevahou. Na každej zo strán prišlo o život okolo 20 000 vojakov. Rozhodujúci stret trval len niekoľko hodín a skončil sa rozpadom uhorskej armády. Kráľ Ľudovít II. pri ústupe zahynul. Jeho smrť pritom znamenala oveľa viac než stratu panovníka. Otvorila otázku nástupníctva a následne aj zápas o moc nad zvyškom uhorského štátu. Výsledkom bol zánik Uhorska ako jednotného celku.
Moháč nie iba príbehom jedného prehratého vojenského stretu. Uhorská porážka bola zároveň vyvrcholením dlhšie sa prehlbujúcich problémov kráľovstva. Po smrti Mateja Korvína v roku 1490 sa oslabila centrálna moc, krajina zápasila s politickými a hospodárskymi problémami a jej schopnosť reagovať na rastúci osmanský tlak bola čoraz menšia.
Po Moháči sa Uhorsko nerozpadlo okamžite. Nasledovali roky politických zápasov, v ktorých si nárok na uhorskú korunu uplatňovali Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburský a zároveň pokračoval tlak osmanských vojsk.
Dôsledky Moháča výrazne zasiahli aj územie dnešného Slovenska. Horné Uhorsko sa stalo významným ekonomickým centrom Habsburskej monarchie, dôležitým obranným priestorom proti osmanskej expanzii a Pressburg sa stal správnym centrom okypteného Uhorska.
Pokračovanie debaty o bitke pri Moháči odvysielame 26. augusta.
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Zdroj: SITA.sk - Moháč 1526: bitka, ktorá zmenila strednú Európu a viedla k zániku Uhorska ako nezávislého štátu – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred päťsto rokmi sa na juhu Uhorského kráľovstva odohrala bitka, ktorej význam ďaleko presiahol niekoľko hodín bojov na poli pri Moháči. 29. augusta 1526 sa tam stretlo uhorské vojsko vedené kráľom Ľudovítom II. Jagelovským s armádou osmanského sultána Süleymana I. Výsledkom bola drvivá porážka Uhrov, smrť kráľa a politický otras, ktorý na celé stáročia zmenil mocenské pomery v strednej Európe.
Samotná bitka bola krátka a katastrofálna. Uhorská armáda dokázala zhromaždiť približne 26- až 27-tisíc mužov, zatiaľ čo osmanské vojsko disponovalo 2-3 násobnou početnou aj materiálnou prevahou. Na každej zo strán prišlo o život okolo 20 000 vojakov. Rozhodujúci stret trval len niekoľko hodín a skončil sa rozpadom uhorskej armády. Kráľ Ľudovít II. pri ústupe zahynul. Jeho smrť pritom znamenala oveľa viac než stratu panovníka. Otvorila otázku nástupníctva a následne aj zápas o moc nad zvyškom uhorského štátu. Výsledkom bol zánik Uhorska ako jednotného celku.
Moháč nie iba príbehom jedného prehratého vojenského stretu. Uhorská porážka bola zároveň vyvrcholením dlhšie sa prehlbujúcich problémov kráľovstva. Po smrti Mateja Korvína v roku 1490 sa oslabila centrálna moc, krajina zápasila s politickými a hospodárskymi problémami a jej schopnosť reagovať na rastúci osmanský tlak bola čoraz menšia.
Po Moháči sa Uhorsko nerozpadlo okamžite. Nasledovali roky politických zápasov, v ktorých si nárok na uhorskú korunu uplatňovali Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburský a zároveň pokračoval tlak osmanských vojsk.
Dôsledky Moháča výrazne zasiahli aj územie dnešného Slovenska. Horné Uhorsko sa stalo významným ekonomickým centrom Habsburskej monarchie, dôležitým obranným priestorom proti osmanskej expanzii a Pressburg sa stal správnym centrom okypteného Uhorska.
V prvej časti debaty s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke, ktorá predznamenala dejiny regiónu na ďalšie štyri storočia sa dozviete aj to:
- Ako sa utvárala mocenská mapa Uhorska na prelome 15. a 16. storočia.
- Ako sa postupne oslabovala hospodárska moc aj správna jednota kráľovstva
- Prečo viedla smrť Ľudovíta II. Jagelovského k boju o nástupníctvo.
- Aké boli ingrediencie osmanského úspechu.
- Prečo bol Belehrad považovaný za „kľúč“ k Uhorsku.
- Akú úlohu zohrali vojaci z územia dnešného Slovenska.
- Prečo bol jedným z uhorských veliteľov arcibiskup.
- Ako prispelo k porážke Uhorska Francúzsko.
- Prečo Uhorsko nedokázalo postaviť dostatočne veľkú armádu.
- Akých taktických chýb sa dopustili uhorskí velitelia.
- Prečo si turecký sultán po víťaznej bitke nebol istý či vyhral.
Pokračovanie debaty o bitke pri Moháči odvysielame 26. augusta.
Podcast
Okno do sveta
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Moháč 1526: bitka, ktorá zmenila strednú Európu a viedla k zániku Uhorska ako nezávislého štátu – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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