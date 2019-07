Iránsky minister tvrdí, že nevie o drone zostrelenom americkou armádou

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. júla (TASR) - Iránska vláda nemá vedomosť o tom, že by jedno z bezposádkových lietadiel patriacich tejto krajine zostrelila americká armáda, ako vyhlásil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to povedal po príchode do newyorského sídla Organizácie Spojených národov, kde mal rokovať s jej generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom, informovali svetové tlačové agentúry AP, AFP a DPA.povedal Zaríf krátko po spomínanom vyhlásení Trumpa.Šéf Bieleho domu uviedol, že americká vojnová loď USS Boxer zostrelila iránsky dron v Hormuzskom prielive. Stalo sa to podľa neho po tom, ako sa dron priblížil k lodi na vzdialenosť približne 900 metrov a Irán nereagoval na opakované upozornenia.Trump obvinil v tejto súvislosti Irán zsprávania a dodal, že americké sily konali v sebaobrane.vyjadril sa prezident.Americké ministerstvo obrany vyhlásilo, že vojnová loď sa v danom čase nachádzala v medzinárodných vodách.K incidentu došlo po tom, ako iránske revolučné gardy zadržali v nedeľu v Hormuzskom prielive južne od iránskeho ostrova Lárak zahraničný tanker s 12-člennou posádkou pre údajné pašovanie ropy. K zadržaniu tankera došlo v období stupňujúceho sa napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré začalo opätovne rásť po vlaňajšom odstúpení Washingtonu od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe.Pred necelým mesiacom zostrelil Irán v tej istej oblasti americký dron, čo malo takmer za následok odvetný vojenský úder, pripomenula AP.