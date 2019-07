Trolejbusy premávajú v hlavnom meste už 110 rokov

Archívna snímka z 11. septembra 1999 - Jubilejných 90 rokov oslavoval 11.septembra Dopravný podnik Bratislavy (DPB), a.s. Prvé pokusy o využitie elektrického pohonu pre cestné vozidlá sa začali súčasne s pokusmi využitia elektrického pohonu v kol'ajovej doprave. S trolejbusovou premávkou z Popradu do Starého Smokovca sa začalo už v roku 1904. Tá však po necelých troch rokoch zanikla. Druhá, dnes jubilujúca trolejbusová premávka, sa začala v roku 1909 v Bratislave. Jej slávnostné otvorenie sa oficiálne uskutočnilo 19. júla 1909 a pôvodná trať mala deväť, zastávok. V súčasnosti má Dopravný podnik k dispozícii 93 trolejbusov tzv. krátkeho typu a 2 6 kĺbových trolejbusov. Súčasná dĺžka liniek, po ktorých premávajú, je približne 3 9 kilometrov a počet liniek je štrnásti. Dvestotridsať vodičov trolejbusov za jeden rok absolvuje 450 000 kilometrov 1,2 Pri tejto príležitosti si mohli obyvatelia mesta prezrieť historický trolejbus a električku, 'ktoré i premávali. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Dopravný podnik Bratislava (DPB) si pripomína 110. výročie trolejbusovej dopravy v hlavnom meste. Oslávi to v sobotu (20. 7.) podujatím na Železnej studničke. Práve tam, do niekdajšej Vydrickej doliny, začala 19. júla 1909 premávať elektrická automobilová linka ako predchodkyňa dnešných trolejbusov.



"V sobotu bude premávať linka číslo 207 pre všetkých cestujúcich zadarmo. Vypravíme na ňu päť rôznych typov, aj historických trolejbusov. Aj takto si chceme pripomenúť výročie trolejbusovej dopravy v našom meste," priblížil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Dopravný podnik si pre návštevníkov pripravil napríklad výstavu prierezom histórie trolejbusovej dopravy. Pristavené budú tiež dva staršie trolejbusy, z ktorých jeden bude polepený tak, aby vyzeral ako historický. DPB ho bude do premávky nasadzovať do konca roka. Z Patrónky na sobotné podujatie na Železnej studničke bude premávať linka č. 43, na ktorú dopravný podnik nasadí historický kĺbový autobus TAM 272. Podujatie potrvá od 10.00 do 16.00 h.

Archívna snímka z 3. apríla 1964 - Bratislavčania plne využívajú možnosti rekreácie v utešenej horskej prírode Malých Karpát. Nie div, že v pekný nedeľný deň cesty vedúce na Kamzík a na Železnú studničku sú plné výletníkov. Takýto je nával každý pekný nedeľný deň na trolejbus č. 13 smerom na Kolibu a Kamzík. Foto: ČTK Foto: ČTK

Bratislava 19. júla (TASR) – Ekologickejšiu dopravu, medzi ktorú patrí aj trolejbusová doprava, preferuje čoraz viac veľkých miest. V hlavnom meste SR má dlhú tradíciu i históriu. V piatok 19. júla uplynie 110 rokov odvtedy, keď sa v Bratislave vydali na svoju trať prvé trolejbusy.História mestskej hromadnej dopravy v Bratislave je spätá s budovaním bratislavskej mestskej elektrickej železnice, ktorá je jednou z najstarších v Európe i vo svete. Zatiaľ čo v mnohých iných metropolách Európy sa koncom 19. storočia zabezpečovala hromadná preprava osôb konskými železnicami, prípadne parnými električkami, uhorské ministerstvo obchodu udelilo 2. júna 1893 koncesiu na výstavbu mestskej elektrickej železnice v Prešporku hlavnému inžinierovi z Linzu Alexandrovi Wernerovi. Prvá električka vyšla do ulíc mesta 27. augusta 1895 o ôsmej hodine ráno.Trolejbusy si museli na svoju premiéru počkať do roku 1909, ktorý patrí medzi ďalšie významné medzníky v oblasti elektrickej trakcie hlavného mesta Slovenska. Prvá trolejbusová trať na Slovensku bola však vybudovaná v roku 1904 a viedla z Popradu do Starého Smokovca.Prevádzka prvej trolejbusovej linky do Vydrickej doliny (dnešná Železná studnička), ktorá bola a je obľúbeným výletným miestom Bratislavčanov, sa začala 19. júla 1909. Trať dlhá 5800 metrov, viedla od Palugyayovho paláca na začiatku dnešnej Pražskej ulice, cez Brniansku ulicu, popri Rothovej patrónovej továrni, popod Červený most až ku kúpeľom na Železnej studničke v údolí potoka Vydrica.Podľa pôvodného plánu z marca 1908 sa mala do Vydrickej doliny vybudovať električková doprava. Ale už 4. júna toho istého roka prípravná komisia na budovanie električkovej dráhy oznámila, že z ekonomických dôvodov sa namiesto električky vybuduje trolejbusová trať. Zároveň vznikla akciová spoločnosť Elektrická automobilová linka do Vydrickej doliny, ktorá zabezpečovala prevádzku trolejbusov.Hoci slávnostný začiatok premávky trolejbusov v Bratislave sa uskutočnil 19. júla 1909 o desiatej hodine predpoludním, široká verejnosť sa mohla začať voziť až od druhej hodiny popoludní. Lístok stál 50 halierov. Záujem verejnosti bol taký veľký, že pôvodný 30-minútový interval musel byť skrátený na polovicu.Na trase premávalo sedem trolejbusov, z toho štyri otvorené a dva uzavreté. V lete premávali predpoludním každú hodinu, popoludní každých 30 minút. Zimný cestovný poriadok sa prispôsoboval poveternostným podmienkam a na prelome rokov 1911 a 1912 sa zimná prevádzka uskutočnila naposledy.Elektrický prúd pre prevádzku trolejbusov dodávala mestská elektráreň a v prípade výpadku slúžila akumulátorová batéria umiestnená vo vozovni trolejbusov na Patrónke.Osud trolejbusom premávajúcim na Železnú studničku však príliš neprial. Časté poruchy motorov, častá výmena pneumatík vzhľadom na nekvalitné cesty či veľké stúpanie viedli k zlej finančnej situácii podniku, čo znamenalo napokon zastavenie trolejbusovej dopravy v Bratislave. Stalo sa tak začiatkom roku 1915 a trolejbusová doprava v Bratislave dostala po šiestich rokoch svojej prevádzky takmer na tri desaťročia červenú.Na návrat do bratislavských ulíc si museli trolejbusy počkať až do roku 1941. V marci sa začali práce na výstavbe trolejbusového trolejového vedenia, vďaka čomu sa po 26 rokoch vrátili 31. júla 1941 trolejbusy do bratislavských ulíc. Nasadených bolo 14 vozidiel MAN-Siemens nemecko-českej výroby. Od 1. januára 1944 sa podľa vzoru iných veľkomiest zaviedlo číselné označovanie vnútromestských liniek a zrušilo sa označenie liniek písmenami.Podľa hovorkyne Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriany Volfovej v súčasnosti predstavuje sieť trolejových tratí 110 km, pričom po cestách hlavného mesta premáva 130 trolejbusov.spresnila pre Volfová.