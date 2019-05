Iránsky minister zahraničných vecí Zaríf vylúčil možné rozhovory s USA

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 16. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vylúčil vo štvrtok rozhovory so Spojenými štátmi s cieľom znížiť stupňujúce sa napätie medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra AFP.Zaríf na otázku, či je otvorený bilaterálnym rozhovorom s Washingtonom, podľa agentúry Kjódó povedal, žepovedal Zaríf v Tokiu, kde rokoval s japonskými predstaviteľmi.Teherán uplatňuje podľa jeho slov maximálnu zdržanlivosť aj napriek tomu, že Spojené štáty minulý rok odstúpili od jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom.Zaríf dodal, že Irán je stále oddaný dohode a priebežné posudky potvrdili, že dodržiava jej podmienky.Americký prezident Donald Trump v máji 2018 oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie. Napätie medzi krajinami, ktoré bolo podľa AFP vysoké už vtedy, výrazne narástlo v posledných týždňoch.USA uplynulý týždeň do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu vyslali útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry B-52 Stratofortress.Spojené štáty takisto nariadili, aby z amerického veľvyslanectva v irackej metropole Badgad a aj z konzulátu v meste Arbíl odišli všetci zamestnanci, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná pre základné fungovanie diplomatickej misie. Irak má blízke vzťahy s Iránom, pripomína AFP.Americký prezident Donald Trump však podľa AFP predpovedal, že Irán budechcieť rokovať, a poprel tvrdenia o tom, že by v Bielom dome boli akékoľvek nezhody ohľadom krokov, ktoré podľa kritikov môžu viesť k vojne na Blízkom východe.Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok v reakcii na stupňujúce sa napätie medzi Teheránom a Washingtonom poznamenal, že so Spojenými štátmiTrumpovi protivníci podľa AFP tvrdia, že zástancovia tvrdej línie na čele s poradcom prezidenta pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom tlačia krajinu do vojny.