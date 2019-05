Počet žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa očakávalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol viac, než sa očakávalo. To signalizuje, že trh práce zostáva v dobrej kondícii a mal by podporiť ekonomiku, ktorej rast sa spomaľuje.Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 11. mája na sezónne upravenej báze padol o 16.000 na 212.000 z 228.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so znížením na 220.000. Pred štyrmi týždňami, v týždni skončenom 13. apríla, počet nových žiadostí padol až na 193.000, čo bolo najmenej od septembra 1969.Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v uvedenom období stúpol o 4750 na 225.000.Trh práce v USA zostáva silný. Miera nezamestnanosti v apríli klesla na 3,6 %, nachádza sa v blízkosti 50-ročného minima. Robustný trh práce podporuje ekonomiku v čase, keď sa expanzia ekonomiky spomaľuje. Dôvodom je slabnutie vplyvu daňových stimulov a eskalácia obchodnej vojny s Čínou, ktorá narušuje dodávateľské reťazce výrobcov.Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 4. marca klesol o 28.000 na 1,66 milióna.