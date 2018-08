Iránsky najvyšší vodca Chameneí schválii osobitné súdy pre korupciu

Iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 12. augusta (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí schválil žiadosť tamojšej justície o vytvorenie osobitných súdov, ktoré sa budú zaoberať prípadmi štátnych predstaviteľov obvinených z korupcie.Ako v sobotu informovala oficiálna tlačová agentúra IRNA, Chameneí povedal, že potrestanie v takýchto prípadoch by malo byťPodľa Chameneího, ktorý má v islamskej republike posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach, by mali byť tieto súdy tiežIránske súdnictvo v žiadosti uviedlo, že nové súdy by mali mať právomoc súdiť všetkých podozrivých vrátane predstaviteľov štátu i armády. K možným trestom by mal patriť aj trest smrti, píše v správe agentúra AP.Rozhodnutie Chameneího prišlo po pobúrení, ktoré v krajine vyvolali viaceré prípady štátnych predstaviteľov podozrivých z korupcie. Minulý týždeň dala justícia zadržať pre takéto obvinenia bývalého námestníka guvernéra iránskej centrálnej banky.