Rok po násilí v Charlottesville Trump uviedol, že odsudzuje rasizmus

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že odsudzuje, pričom vyzval na jednotu pred výročím pochodu belošských nacionalistov v meste Charlottesville v štáte Virgínia, ktorý poznačilo krvavé násilie.Trump si v dňoch po minuloročnom pochode v Charlottesville vyslúžil značnú kritiku za to, že dal na rovnakú úroveň belošských nacionalistov a protidemonštrantov, keď vyhlásil, žesú zodpovedné za vtedajšie násilie, pripomína v správe agentúra Reuters.Túto sobotu Trump na Twitteri napísal, žev Charlottesville viedliBelošský nacionalisti sa vlani 12. augusta zišli v Charlottesville na zhromaždení nazvanom, ktoré ohlásili ako protest proti odstráneniu pamätníka venovaného konfederačnému generálovi Robertovi Leeovi.Voči tomuto pochodu prišli protestovať protidemonštranti. Do skupiny z nich vrazil autom James Alex Fields junior, ktorý zabil 32-ročnú Heather Heyerovú a zranil desiatky ďalších ľudí. Fields poprel vinu v prípade obvinení z útoku, proces s ním sa má začať v novembri.Organizátor vlaňajšieho pochodu, belošský nacionalista Jason Kessler, nedostal tento rok povolenie na ďalšie zhromaždeniev Charlottesville. Povolili mu však demonštráciu v hlavnom meste USA Washingtone, ktorá sa uskutoční v nedeľu pri Bielom dome. Podľa udeleného povolenia počítajú organizátori so 400 účastníkmi. Odporcovia už vyzvali naproti pravicovým extrémistom, uviedla agentúra DPA.