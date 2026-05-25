Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Iránsky viceprezident pred MS 2026 vyzýva na návrat útočníka Azmouna do národného tímu
Tridsaťjedenročný zakončovateľ sa nedostal do nominácie trénera Amira Ghalenoeia, keďže iránske štátne médiá ho obvinili zo zrady, keďže vyjadril podporu protivládnym demonštrantom.
25.5.2026 (SITA.sk) - Tridsaťjedenročný zakončovateľ sa nedostal do nominácie trénera Amira Ghalenoeia, keďže iránske štátne médiá ho obvinili zo zrady, keďže vyjadril podporu protivládnym demonštrantom.
Iránsky viceprezident Abdolkarim Hosseinzadeh pred futbalovými majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku vyzval útočníka Sardara Azmouna k návratu do národného tímu. Tridsaťjedenročný zakončovateľ sa nedostal do nominácie trénera Amira Ghalenoeia, keďže iránske štátne médiá ho obvinili zo zrady, keďže vyjadril podporu protivládnym demonštrantom.
"Potrebou vlasti je zachovať spojenie medzi jej deťmi. Nezabúdajme na to, ako Azmoun prejavil túto väzbu, a ak je to možné, vráťme ho späť do národného tím,“ napísal Hosseinzadeh na platforme X. Futbalová reprezentácia Iránu sa na MS pripravuje na tréningovom kempe v Turecku.
Výzva prišla po tom, čo 31-ročný Azmoun v príspevku na instagrame uviedol, že kedysi odmietol "veľmi veľkú finančnú ponuku z inej krajiny“ a označil sa za "syna Iránu". "Nech hrám futbal kdekoľvek, moja identita, srdce a hrdosť sú Irán,“ napísal a zaželal národnému tímu "úspech a hrdosť".
Iránski športoví novinári tiež špekulujú, že Azmoun by sa mohol vrátiť do zostavy ešte pred definitívnou uzávierkou nominácií na svetový šampionát.
Azmoun vo farbách reprezentácie Iránu nastrieľal už 57 gólov, v minulosti pôsobil v Európe v nemeckom Bayeri Leverkusen či talianskom AS Rím. Teraz pôsobí v Spojených arabských emirátoch v tíme Shabab Al Ahli. Vlastizrade tiež čelil za to, že v marci sa objavil na fotografii s dubajským emirom.
Kouč Ghalenoei označil nomináciu na MS 2026 ako „najťažšie technické rozhodnutie“, aké v kariére spravil. Zdôraznil, že hráči boli vybraní len podľa technických kritérií.
Iránsky národný tím na svetovom šampionáte nastúpi 15. júna v Los Angeles proti výberu Novému Zélandu, na rovnakom štadióne neskôr vyzve aj Belgicko a potom si v Seattli zmeria sily s Egyptom.
Pôvodne mal mať výber Iránu počas MS kemp v arizonskom Tucsone, no údajne príde k jeho presunu do Mexiku. A tento krok už údajne odobrila aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Zdroj: SITA.sk - Iránsky viceprezident pred MS 2026 vyzýva na návrat útočníka Azmouna do národného tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
