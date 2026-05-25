|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Vingegaard má na dosah veľký cieľ, plánuje kariéru ukončiť pred 35-tkou
Tagy: Giro d´Italia UCI World Tour
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa sústredí na záverečný týždeň na pretekoch Giro d'Italia a potom na ďalšie športové výzvy. Priebežný líder prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia a ...
Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa sústredí na záverečný týždeň na pretekoch Giro d'Italia a potom na ďalšie športové výzvy.
Priebežný líder prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia a hlavný favorit na celkový triumf Jonas Vingegaard je podľa vlastných slov blízko splneniu dôležitého cieľa kariéry, no neplánuje štartovať na najvyššej úrovni mnoho rokov.
Dvadsaťdeväťročný Dán aktuálne bojuje o to, aby sa stal ôsmym jazdcom v histórii, ktorý dosiahne celkový triumf vo všetkých troch Grand Tours - na Tour de France vyhral v rokoch 2022 a 2023 a na Vuelte a Espaňa vlani. Teraz má na Giro d'Italia výrazný náskok takmer dvoch a pol minúty pred najbližším súperom, pričom pred sebou má posledný týždeň pretekov.
"Ide rok od roku. Ak ma to stále baví, budem pokračovať. Tento rok je môj ôsmy profesionálny rok. Nevidím sa pri tom, že budem pretekať až do 35 rokov. Narodeniny mám 10. decembra, takže času veľa nezostáva," uviedol líder tímu Visma-Lease a Bike.
Predtým, ako sa bude pozerať na ďalekú budúcnosť, chce si splniť ďalšie športové ciele. Podobne ako v minulosti jeho veľký rival Slovinec Tadej Pogačar sa zameral na týždňové etapové preteky, ktoré ešte nevyhral.
Po víťazstvách na podujatiach Paríž-Nice a Okolo Katalánska k týmto úspechom pridal aj triumfy na Tirreno-Adriatico, Okolo Baskicka či Critérium du Dauphiné. Výzvou však stále sú preteky Okolo Romandie a Okolo Švajčiarska.
"Samozrejme, triumf na Gire by bola splnením veľkého cieľa. Ale ešte som nevyhral všetky týždňové etapové preteky, bolo by pekné to dosiahnuť,“ poznamenal Vingegaard.
Pogačar tento rok získal víťazstvo na Okolo Romandie a o mesiac sa chystá na Okolo Švajčiarska, no nikdy nevyhral Vueltu, čo môže otvoriť možnosť pre Vingegaarda, aby vyhral všetky tri Grand Tours ako prvý.
Dán tiež plánuje zdolať Pogačara aj na júlovej Tour de France, pričom účasť na Giro mu podľa jeho slov môže pomôcť dosiahnuť lepší výkon. "Vidím, že po absolvovaní jednej Grand Tour býva moja úroveň v druhej ešte vyššia. Dúfame, že to platí aj pre Tour," prezradil.
Pogačar a Vingegaard dominujú v ostatných rokoch na Tour de France, v ostatných piatich ročníkoch vždy skončili na prvých dvoch miestach. Pogačar vyhral tri z týchto ročníkov a Vingegaard dva.
Vingegaard na tohtoročnom Gire ovládol tri etapy a teraz chce vyhrať ešte aspoň jednu ďalšiu, teraz už ako líder hodnotenia s ružovým dresom. "V treťom týždni je veľa príležitostí, určite budeme bojovať o ďalšiu výhru,“ uviedol.
Pogačar v roku 2024 vyhral na Gire neuveriteľných šesť etáp, dokonca sa mu podarilo víťazne zvládnuť kombináciu Giro-Tour. Vingegaard sa však nesústredí na porovnávanie s ním: "Sústredím sa len na seba. Tadeja poznám, je to veľmi príjemný človek. Pre mňa je dôležité, ako zvládnem toto Giro."
Jonas Vingegaard oslávi 10. decembra svoje 30. narodeniny a jeho prioritou je stále nájsť radosť v pretekoch, pričom plánuje pokračovať v kariére podľa toho, ako sa bude cítiť.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard má na dosah veľký cieľ, plánuje kariéru ukončiť pred 35-tkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Priebežný líder prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia a hlavný favorit na celkový triumf Jonas Vingegaard je podľa vlastných slov blízko splneniu dôležitého cieľa kariéry, no neplánuje štartovať na najvyššej úrovni mnoho rokov.
Dvadsaťdeväťročný Dán aktuálne bojuje o to, aby sa stal ôsmym jazdcom v histórii, ktorý dosiahne celkový triumf vo všetkých troch Grand Tours - na Tour de France vyhral v rokoch 2022 a 2023 a na Vuelte a Espaňa vlani. Teraz má na Giro d'Italia výrazný náskok takmer dvoch a pol minúty pred najbližším súperom, pričom pred sebou má posledný týždeň pretekov.
"Ide rok od roku. Ak ma to stále baví, budem pokračovať. Tento rok je môj ôsmy profesionálny rok. Nevidím sa pri tom, že budem pretekať až do 35 rokov. Narodeniny mám 10. decembra, takže času veľa nezostáva," uviedol líder tímu Visma-Lease a Bike.
Predtým, ako sa bude pozerať na ďalekú budúcnosť, chce si splniť ďalšie športové ciele. Podobne ako v minulosti jeho veľký rival Slovinec Tadej Pogačar sa zameral na týždňové etapové preteky, ktoré ešte nevyhral.
Po víťazstvách na podujatiach Paríž-Nice a Okolo Katalánska k týmto úspechom pridal aj triumfy na Tirreno-Adriatico, Okolo Baskicka či Critérium du Dauphiné. Výzvou však stále sú preteky Okolo Romandie a Okolo Švajčiarska.
"Samozrejme, triumf na Gire by bola splnením veľkého cieľa. Ale ešte som nevyhral všetky týždňové etapové preteky, bolo by pekné to dosiahnuť,“ poznamenal Vingegaard.
Pogačar tento rok získal víťazstvo na Okolo Romandie a o mesiac sa chystá na Okolo Švajčiarska, no nikdy nevyhral Vueltu, čo môže otvoriť možnosť pre Vingegaarda, aby vyhral všetky tri Grand Tours ako prvý.
Dán tiež plánuje zdolať Pogačara aj na júlovej Tour de France, pričom účasť na Giro mu podľa jeho slov môže pomôcť dosiahnuť lepší výkon. "Vidím, že po absolvovaní jednej Grand Tour býva moja úroveň v druhej ešte vyššia. Dúfame, že to platí aj pre Tour," prezradil.
Pogačar a Vingegaard dominujú v ostatných rokoch na Tour de France, v ostatných piatich ročníkoch vždy skončili na prvých dvoch miestach. Pogačar vyhral tri z týchto ročníkov a Vingegaard dva.
Vingegaard na tohtoročnom Gire ovládol tri etapy a teraz chce vyhrať ešte aspoň jednu ďalšiu, teraz už ako líder hodnotenia s ružovým dresom. "V treťom týždni je veľa príležitostí, určite budeme bojovať o ďalšiu výhru,“ uviedol.
Pogačar v roku 2024 vyhral na Gire neuveriteľných šesť etáp, dokonca sa mu podarilo víťazne zvládnuť kombináciu Giro-Tour. Vingegaard sa však nesústredí na porovnávanie s ním: "Sústredím sa len na seba. Tadeja poznám, je to veľmi príjemný človek. Pre mňa je dôležité, ako zvládnem toto Giro."
Jonas Vingegaard oslávi 10. decembra svoje 30. narodeniny a jeho prioritou je stále nájsť radosť v pretekoch, pričom plánuje pokračovať v kariére podľa toho, ako sa bude cítiť.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard má na dosah veľký cieľ, plánuje kariéru ukončiť pred 35-tkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Giro d´Italia UCI World Tour
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Rázny krok pred zápasom so Švédskom. Kamery do slovenskej šatne už nevstúpia, keďže unikli citlivé informácie aj vulgarizmy – VIDEO, FOTO
Rázny krok pred zápasom so Švédskom. Kamery do slovenskej šatne už nevstúpia, keďže unikli citlivé informácie aj vulgarizmy – VIDEO, FOTO