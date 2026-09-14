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14. septembra 2026
Iraola upozorňuje na výkyvy vo výkonoch FC Liverpool počas konsolidačného obdobia
"The Reds" sa musia zmieriť s kolísaním výkonnosti počas úvodu novej éry pod vedením Andoniho Iraolu. Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Andoni Iraola priznal, že jeho tím môže ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - "The Reds" sa musia zmieriť s kolísaním výkonnosti počas úvodu novej éry pod vedením Andoniho Iraolu.
Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Andoni Iraola priznal, že jeho tím môže zažívať "výkyvy" vo forme počas úvodnej fázy jeho pôsobenia na Anfielde. Po bezgólovej ligovej remíze doma proti Fulhamu, ktorá nasledovala po povzbudzujúcich víťazstvách nad Ipswichom a Atléticom Madrid, hovorí Iraola o nutnosti nájsť konzistentnosť.
"The Reds" v Premier League zatiaľ zaostáva za najlepšími, už v utorok v 3. kole Ligového pohára nastúpia proti Tottenhamu.
"Chápem frustráciu z posledného zápasu, pretože sme sami boli frustrovaní. Prišli sme po dvoch dobrých zápasoch a mysleli sme si, že sme spravili krok vpred. Potom však prišiel krok späť. Takéto veci sa vo futbale stávajú a musíme to prijať," uviedol Iraola.
Tréner ďalej podčiarkol, že chce, aby sa jeho tím držal štýlu futbalu, ktorý predviedol proti Atléticu Madrid a Ipswichu, pričom pre úspech je podľa neho kľúčová konzistentnosť vo výkonoch.
Iraola prišiel do Liverpoolu v júni, po víkende vyjadril spokojnosť s hráčskym kádrom, ktorý doplnili Bradley Barcola, Jérémy Jacquet či Víctor Muňoz.
Pre zápas proti Tottenhamu plánuje Iraola urobiť zmeny v zostave, pričom v bránke začne Giorgi Mamardašvili namiesto tímovej jednotky Alissona Beckera. "Som veľmi spokojný s tímom a veľmi si vážim našich hráčov. Pokiaľ budeme vyhrávať, tím bude vyzerať fantasticky," uzavrel Iraola.
FC Liverpool sa teda nachádza v procese adaptácie pod novým vedením, pričom jeho tréner realisticky vníma potrebu trpezlivosti a postupného zlepšovania hernej konzistentnosti.
Zdroj: SITA.sk - Iraola upozorňuje na výkyvy vo výkonoch FC Liverpool počas konsolidačného obdobia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Andoni Iraola priznal, že jeho tím môže zažívať "výkyvy" vo forme počas úvodnej fázy jeho pôsobenia na Anfielde. Po bezgólovej ligovej remíze doma proti Fulhamu, ktorá nasledovala po povzbudzujúcich víťazstvách nad Ipswichom a Atléticom Madrid, hovorí Iraola o nutnosti nájsť konzistentnosť.
"The Reds" v Premier League zatiaľ zaostáva za najlepšími, už v utorok v 3. kole Ligového pohára nastúpia proti Tottenhamu.
"Chápem frustráciu z posledného zápasu, pretože sme sami boli frustrovaní. Prišli sme po dvoch dobrých zápasoch a mysleli sme si, že sme spravili krok vpred. Potom však prišiel krok späť. Takéto veci sa vo futbale stávajú a musíme to prijať," uviedol Iraola.
Tréner ďalej podčiarkol, že chce, aby sa jeho tím držal štýlu futbalu, ktorý predviedol proti Atléticu Madrid a Ipswichu, pričom pre úspech je podľa neho kľúčová konzistentnosť vo výkonoch.
Iraola prišiel do Liverpoolu v júni, po víkende vyjadril spokojnosť s hráčskym kádrom, ktorý doplnili Bradley Barcola, Jérémy Jacquet či Víctor Muňoz.
Pre zápas proti Tottenhamu plánuje Iraola urobiť zmeny v zostave, pričom v bránke začne Giorgi Mamardašvili namiesto tímovej jednotky Alissona Beckera. "Som veľmi spokojný s tímom a veľmi si vážim našich hráčov. Pokiaľ budeme vyhrávať, tím bude vyzerať fantasticky," uzavrel Iraola.
FC Liverpool sa teda nachádza v procese adaptácie pod novým vedením, pričom jeho tréner realisticky vníma potrebu trpezlivosti a postupného zlepšovania hernej konzistentnosti.
Zdroj: SITA.sk - Iraola upozorňuje na výkyvy vo výkonoch FC Liverpool počas konsolidačného obdobia © SITA Všetky práva vyhradené.
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