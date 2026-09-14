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14. septembra 2026
V Saudskej Arábii plánujú podniknúť rázne kroky pre nechutné chorály fanúšikov. Čo pre nich žiada C. Ronaldo?
Tagy: tragické úmrtie
Saudskoarabská futbalová federácia po nevhodných pokrikoch sľubuje sankcie. Saudskoarabská futbalová federácia prisľúbila tvrdú reakciu po pokrikoch fanúšikov počas zápasu Al-Hilalu proti ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Saudskoarabská futbalová federácia po nevhodných pokrikoch sľubuje sankcie.
Saudskoarabská futbalová federácia prisľúbila tvrdú reakciu po pokrikoch fanúšikov počas zápasu Al-Hilalu proti Al-Taawounu, ktoré zneuctili pamiatku zosnulého portugalského futbalista Dioga Jotu. Cristiano Ronaldo pritom vyzval na doživotný zákaz vstupu na štadióny pre vinníkov.
Chorály o Jotovi, niekdajšom hráčovi FC Liverpool, ktorý zahynul pri tragickej dopravnej nehode v lete 2025, zazneli počas presvedčivého triumf Al-Hilalu 6:0 na ihrisku spomenutého súpera.
"Liga musí konať a potrestať takéto správanie fanúšikov,“ uviedol C. Ronaldo na instagrame a dodal, že ľudia, ktorí sa správajú týmto spôsobom, by mali byť navždy vylúčení zo štadiónov.
Rubén Neves, ktorý bol blízky priateľ Jotu a na jeho pohrebe niesol rakvu s pozostatkami futbalistu, reagoval na tribúnach ironickým potleskom a ukázal smerom ku nebu. Po zápase poznamenal: "Len dúfam, že tí, čo takto konali, sa potom modlia."
Saudskoarabská futbalová federácia a vedenie Pro ligy prostredníctvom spoločného vyhlásenia odsúdili "neprijateľné správanie niektorých priaznivcov" a zdôraznili, že zneužívanie osobných tragédií na provokáciu je nezlučiteľné so zásadami futbalu v Saudskej Arábii.
"Zodpovedné orgány už postupujú proti týmto prejavom a prijmú potrebné kroky podľa platných pravidiel,“ uviedli.
Saudská Arábia bude hostiteľ majstrovstiev sveta v roku 2034, ktoré sú súčasťou plánu krajiny diverzifikovať ekonomiku od ťažby ropy. V uplynulých troch rokoch investovala monarchia do futbalu takmer dve miliardy dolárov, pričom prilákala hviezdy ako Cristiano Ronaldo, Neymar či Karim Benzema.
Zdroj: SITA.sk - V Saudskej Arábii plánujú podniknúť rázne kroky pre nechutné chorály fanúšikov. Čo pre nich žiada C. Ronaldo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Saudskoarabská futbalová federácia prisľúbila tvrdú reakciu po pokrikoch fanúšikov počas zápasu Al-Hilalu proti Al-Taawounu, ktoré zneuctili pamiatku zosnulého portugalského futbalista Dioga Jotu. Cristiano Ronaldo pritom vyzval na doživotný zákaz vstupu na štadióny pre vinníkov.
Chorály o Jotovi, niekdajšom hráčovi FC Liverpool, ktorý zahynul pri tragickej dopravnej nehode v lete 2025, zazneli počas presvedčivého triumf Al-Hilalu 6:0 na ihrisku spomenutého súpera.
"Liga musí konať a potrestať takéto správanie fanúšikov,“ uviedol C. Ronaldo na instagrame a dodal, že ľudia, ktorí sa správajú týmto spôsobom, by mali byť navždy vylúčení zo štadiónov.
Rubén Neves, ktorý bol blízky priateľ Jotu a na jeho pohrebe niesol rakvu s pozostatkami futbalistu, reagoval na tribúnach ironickým potleskom a ukázal smerom ku nebu. Po zápase poznamenal: "Len dúfam, že tí, čo takto konali, sa potom modlia."
Saudskoarabská futbalová federácia a vedenie Pro ligy prostredníctvom spoločného vyhlásenia odsúdili "neprijateľné správanie niektorých priaznivcov" a zdôraznili, že zneužívanie osobných tragédií na provokáciu je nezlučiteľné so zásadami futbalu v Saudskej Arábii.
"Zodpovedné orgány už postupujú proti týmto prejavom a prijmú potrebné kroky podľa platných pravidiel,“ uviedli.
Saudská Arábia bude hostiteľ majstrovstiev sveta v roku 2034, ktoré sú súčasťou plánu krajiny diverzifikovať ekonomiku od ťažby ropy. V uplynulých troch rokoch investovala monarchia do futbalu takmer dve miliardy dolárov, pričom prilákala hviezdy ako Cristiano Ronaldo, Neymar či Karim Benzema.
Zdroj: SITA.sk - V Saudskej Arábii plánujú podniknúť rázne kroky pre nechutné chorály fanúšikov. Čo pre nich žiada C. Ronaldo? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: tragické úmrtie
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