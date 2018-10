Írska vláda povolila odkrytie masového hrobu detí v sirotinci v Tuame

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 24. októbra (TASR) - Írska vláda odobrila úplné odkrytie masového hrobu s ostatkami stoviek detí, ktorý pred časom objavili pri bývalom katolíckom sirotinci v meste Tuam na západe krajiny. Odkrytie hrobu a následne dôstojné pohreby detí, v prípade že to bude možné, oznámila v utorok írska ministerka pre záležitosti detí Katherine Zapponeová.K takémuto kroku Dublin pristúpil po tom, ako skúšobné výkopy, ktoré na mieste vykonali od novembra 2016 do januára 2017, odhalili podzemnú stavbu, rozdelenú do približne 20 ďalších miestností obsahujúcichpriblížila v stredu agentúra AP.Vyšetrovanie kauzy sirotinca, kde pred viac ako 50 rokmi zomreli v dôsledku podvýživy a zlej starostlivosti desiatky detí, podnietila historička Catherine Corlessová, ktorej sa podarilo nájsť úmrtné listy 796 chovancov. Tí v sirotinci pre deti slobodných matiek v meste Tuam v grófstve Galway zomreli v rokoch 1925-61, a teda od založenia až po zatvorenie tohto zariadenia.Po objave úmrtných listov bol v roku 2015 zriadený vládny vyšetrovací výbor, ktorého forenzní experti vlani na jar - po vykonaní skúšobných vykopávok - informovali o náleze masového hrobu malých detí. Analýzy DNA z vybraných ostatkov preukázali, že vek pochovaných sa pochyboval v rozmedzí od 35 týždňov do troch rokov.Sirotinec, ktorý viedli mníšky z francúzskej rehole Bon Secours, už desaťročia sprevádzali podozrenia z pochovávania detí do neoznačených hrobov bez akejkoľvek evidencie.