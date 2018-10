Bookmakeri favorizujú v Bratislave M. Valla, v Košiciach J. Polačeka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Favoritom novembrových komunálnych volieb je spomedzi kandidátov na primátorov krajských miest podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport v Bratislave Matúš Vallo a v Košiciach Jaroslav Polaček. V Prešove je to Andrea Turčanová, v Žiline Peter Fiabáne, v Trnave Peter Bročka, v Trenčíne Richard Rybníček, v Nitre Jozef Dvonč a v Banskej Bystrici Ján Nosko. Zástupcovia stávkovej kancelárie o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že už prijali 1000 tiketov a celkový vklad je na úrovni zhruba 43.000 eur.V Bratislave to podľa bookmakera Pavla Boška spočiatku vyzeralo na vyrovnaný súboj medzi kandidátmi, a to súčasným primátorom Ivom Nesrovnalom, Václavom Mikom, Matúšom Vallom a Jánom Mrvom.spresnil Boško. Mrva s kurzom 4,5 je podľa neho už viac v závese a Nesrovnal s kurzom 13,0 na konci spomedzi štyroch favorizovaných kandidátov na primátora v Bratislave.Jasní favoriti volieb sú podľa bookmakera v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Trnave." podotkol Boško. V Banskej Bystrici má kandidát Nosko kurz 1,02, nasledujú Igor Kašper s kurzom 12,00 a Peter Peuker i Jozef Sásik obaja s kurzom 45. V Trnave má Bročka kurz 1,02 a za ním nasledujú s kurzom 23,0 Marián Galbavý a s kurzom 25,0 Igor Válek. V Trenčíne je podľa Boška favoritom Richard Rybníček s kurzom 1,01. Za ním sú kandidáti Danica Birošová, Miloš Mičega a Ľubomír Žabár, všetci s kurzom 25,0.povedal Boško. Dvonč má kurz 1,45, Hattas 5,80 a za nimi nasleduje kandidát Ján Greššo s kurzom 10,0." spresnil bookmaker s tým, že stávkari favorizujú súčasnú primátorku. Tretím v poradí je v Prešove kandidát Richard Drutarovský s kurzom 10,0. V Žiline to podľa stávkovej kancelárie vyzerá na volebný súboj medzi Petrom Fiabánem (kurz 1,65) a Patrikom Gromom (kurz 2,70). Za nimi nasleduje kandidát Martin Kapitulík (kurz 7,0).podotkol Boško. Za Polačekom nasledujú podľa stávkovej kancelárie kandidáti Alena Bašistová (kurz 7,0), Milan Lešňák i Martin Petruško (obaja s kurzom 8,0).Ako tieto tipy nakoniec dopadnú, sa rozhodne v komunálnych voľbách v sobotu 10. novembra.