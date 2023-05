Írsko ako prvá krajina na svete zavedie na alkoholických nápojoch zdravotné varovania o riziku rakoviny

Jedinečný obal pre írsky trh

Kritika európskych vinárov

23.5.2023 (SITA.sk) - Írsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá bude vyžadovať, aby mali alkoholické nápoje zdravotné varovania, že môžu potenciálne spôsobiť rakovinu.Minister zdravotníctva Stephen Donnelly v pondelok podpísal príslušné nariadenie o verejnom zdraví a potvrdil tak, že pravidlá vstúpia do platnosti v máji 2026. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Predpisy budú platiť na všetkých miestach, kde sa predávajú alkoholické nápoje. To znamená nové označenie na každej fľaši a plechovke na maloobchodných regáloch a v krčmách aj na značkách za barom.Írsko podniklo kroky po tom, čo jeho plány podporili Európska únia (EÚ) Svetová obchodná organizácia (WTO) , ktoré čelili sťažnostiam od vinárov, pivovarníkov a liehovarov z celého sveta, ale odmietli zablokovať navrhované opatrenie pre hospodársku súťaž alebo z iných dôvodov.Hlavná lobistická skupina za sektor s alkoholickými nápojmi Drink Ireland varovala, že prinajmenšom niektorí výrobcovia vína a iných alkoholických nápojov v EÚ pravdepodobne prestanú dodávať maloobchodníkom so sídlom v Írsku, pretože nebudú vyrábať tovar s obalom jedinečným pre írsky trh.Jeden z najostrejších útokov voči írskym pravidlám prišiel od európskych vinárov, ktorí označovanie zdravotnými varovaniami, že konzumácia vína môže zvýšiť riziko rakoviny, za nepreukázané a nerozumné. Vyzvali Írsko, aby ustúpilo a počkalo na možný celoeurópsky režim označovania - taký, ktorý by, ako dúfali priemyselní lobisti, vylúčil rakovinu zo zoznamu rizík.Organizácie občianskej spoločnosti tlačia na Európsku komisiu , aby prišla s návrhom, ktorý bude obsahovať zdravotné informácie na etikete, a nie ako digitálnu alternatívu, ktorú uprednostňuje priemysel.„Obávame sa, že zhromažďovanie údajov ako súčasť prípravy návrhu, vrátane hodnotenia vplyvu, je neprimerane ovplyvnené komerčnými prevádzkovateľmi. Veľmi sa obávame, že tento dôležitý právny predpis neuzrie svetlo sveta pred koncom súčasného mandátu,“ napísali lídri občianskej spoločnosti v liste predsedníčke eurokomisie Ursule von der Leyen a ďalším vysokým predstaviteľom.