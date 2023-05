Parlamentné voľby môžu mať podľa právnickej kancelárie vplyv aj na to, či mladé firmy zostanú na Slovensku

Rozhoduje geopolitická pozícia krajiny

Kvalita podnikateľského prostredia

23.5.2023 (SITA.sk) - Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z politických strán, ktoré zľahčovali COVID-19 a ktoré dnes šíria proruskú rétoriku vnímania vojny na Ukrajine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slovenských firiem by ihneď začala realizovať kroky smerujúce k presunutiu svojho podnikania zo Slovenska do zahraničia.Ďalších cez 45 percent takýchto firiem by začalo nad tým vážne premýšľať a viac ako 18 percent by počkalo, ako sa situácia vyvinie a konať by začali až následne. Vyplýva to z interného prieskumu právnickej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na cezhraničné štruktúrovanie podnikania.Právnici vidia viacero dôvodov, z ktorých môžu mať mladé firmy obavy. „Na rozhodovaní firiem, či zotrvať v danom štáte, alebo odísť, sa podpisuje v prvom rade geopolitická pozícia krajiny. Ďalšími aspektmi, ktoré priamo na to nadväzujú, sú aj právna istota, predvídateľnosť práva a činnosť rozhodovacích orgánov, napríklad súdov," uviedol daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.Prorusky orientovaná vládna garnitúra totiž podľa neho môže vzbudzovať dojem, že miera právneho štátu na Slovensku začne viac inklinovať k štandardom, ktoré sú typické v krajinách na východ od nás.Firmy sa podľa právnikov rozhodujú pri presune podnikania do zahraničia aj podľa kvality podnikateľského prostredia. Berú do úvahy, do akej miery je podnikateľské prostredie závislé od politických aspektov a preferencií a či je legislatíva prijímaná na základe objektívnych analýz, alebo účelovo.V prípade provýchodného smerovania sa najmä majitelia startupov obávajú, že tieto sa následne stanú menej atraktívne pre vstup zahraničných investorov.„Z našich skúseností vyplýva, že zahraničný investor štandardne nechce vstupovať do slovenského startupu cez slovenskú holdingovú spoločnosť. Má pritom oprávnené obavy. Slovensko, kde relevantná časť spoločnosti verí v konšpiračné teórie, totiž neposkytuje dostatočnú právnu a politickú predvídateľnosť," tvrdí Varga.