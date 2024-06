Írsko. Čo všetko priniesla táto malá krajina svetu?

Tanec a hudba

4.6.2024 (SITA.sk) - Krajina s veľkou históriou, neopakovateľnou atmosférou, nezameniteľnou krajinou a prívetivosťou miestneho obyvateľstva. To je len niekoľko málo charakteristických fráz pre krajinu, ktorú na mape nájdeme na jednom z britských ostrovov. Írska republika má za sebou históriu pretkanú dramatickými momentmi a jej národ je na svoju minulosť náležite hrdý. Slávny národ dal svetu mnoho preslávených a ikonických fenoménov. Aké sú to? Prečítajte si v nasledujúcom článku.Jedna z najviac signifikantných vecí pre Írsko je miestny folklór a miestne tance. Tradičné setové tance ako Step dancing, céilí a sean nós si získali popularitu nielen na britských ostrovoch, ale takmer po celom svete, a to vďaka svojej živelnosti a schopnosti vtiahnuť diváka do atmosféry. Medzi najpopulárnejšie súbory patrí Riverdance alebo Lord Of The Dance . S tanečnou tradíciou súvisí aj miestna hudba, ktorá nezaprie svoj keltský pôvod. Táto hudba pochádzajúca z vidieka si našla miesto vo veľkých a slávnych koncertných sálach svetových metropol.Na čo sú Íri náležite pyšní a považujú to za svoj národný pohľad, je írska whisky. Po celej krajine nájdeme miesta, kde v sudoch zreje alkoholický nápoj, ktorý si vychutnávajú ľudia po celom svete. Pomyselným hlavným mestom írskej whisky je malé vnútrozemné mestečko Tullamore, ktoré je typickou ukážkou tradičného života írskeho malého mesta a spolupatričnosti miestnych. Mesto o takmer pätnástich tisícoch obyvateľov je ukážkou tradičných hodnôt Írska, kde sa miestni navzájom podporujú. Od roku 1829 tu destilujú slávnu Tullamore D.E.W .. Whiskey tu začal pripravovať Daniel Edmund Williams a zrejme si v začiatkoch ťažko dokázal predstaviť, kam až sa jeho whisky dostane. Destilérka prešla nedávno obrovskou rekonštrukciou a je tu vybudované veľkorysé návštevnícke centrum. Tam sa uchyľujú fanúšikovia slávneho nápoja zo všetkých kútov planéty. Miesto, kam určite stojí za to zavítať.Sedemnásteho marca patrí každoročne, nielen v Írsku, patrónovi tejto krajiny, svätému Patrikovi. Tento štátny sviatok sa z ostrova rozšíril do ďalších krajín a najväčšiu obľubu je možné zaznamenať v USA, ale aj Európe. Írsko sa v Deň svätého Patrika zafarbí do zelena, mestá uzavrú svoje centrá a začne celodenné veselie. Misionár Patrik pôsobil v Írsku pred viac ako 1500 rokmi, na ďalšom symbole krajiny, ďatelinovom trojlístku, vysvetľoval miestnu svätú trojicu. V deň jeho úmrtia si ľudia po celej krajine pripomínajú jeho odkaz. Ide o jeden z najpopulárnejších štátnych sviatkov krajiny.Úplne rovnako ako k Taliansku patrí príprava tradičného espressa, pre Írov je príznačná ich írska káva. Príprava tohto nápoja sa rozšírila po celom svete. Vznik nápoja sa datuje k roku 1943 a prístavnému mestu Foynes. Podľa dostupných informácií nápoj vznikol viac-menej náhodne. V miestnej kaviarni privítala tunajšia obsluha cestujúcich leteckej spoločnosti Pan Am, ktorí museli kvôli zlému počasiu zostať v Írsku o trochu dlhšie ako plánovali. Pretože kaviarnik chcel svojich hostí niečím povzbudiť, nalial im do kávy tradičnú írsku whisky. Nový fenomén bol na svete. Nápoj sa najskôr rozšíril do Spojených štátov, konkrétne do San Francisca. A čo všetko patrí do nefalšovanej Írskej kávy? Ide o klasickú filtrovanú kávu, írsku whisky, trstinový cukor a tridsať percentnú smotanu na povrchu nápoja.Ihneď potom, čo priletíte na letisko v Dubline, všimnete si zvláštne nápisy na informačných tabuliach. Pod anglickými popiskami sa totiž v zátvorkách objavujú úplne iné nápisy. Ide o tradičnú írčinu, ktorá je síce v rámci používania na ostrove v menšine, ale je stále úradným jazykom. Takzvaná írska gaelčina nemá s angličtinou nič spoločné a pokiaľ jazyk nepoznáte, nebudete rozumieť prakticky ničomu. Írska vláda sa v posledných rokoch snaží tento tradičný jazyk podporovať ako sa dá. Objavuje sa teda v školských osnovách, počuť ho v štátnej televízii a rozhlase. Pre cestovateľov, ktorí zavítajú napríklad do oblasti Gaeltacht, vzniká však problém v komunikácii. Ide totiž o miesta, kde je miestnymi jazyk používaný najviac a celosvetovo známu angličtinu tu prakticky nepoužívajú. Zaujímavosťou je, že v írčine neexistujú samostatné výrazy pre áno a nie.Írsky vlkodav patrí medzi najvyššie psie plemená. Do Írska prišiel pravdepodobne s Keltmi a jeho pôvodná úloha v spoločnosti bola chytanie a zabíjanie vlkov, o čom napovedá jeho meno. V Írsku je dodnes toto plemeno veľmi rozšírené a aj keď jeho história, a možno občas aj vzhľad, dokáže vyvolať rešpekt, jedná sa o veľmi priateľských a prítulných miláčikov. V minulosti to ale táto rasa nemala v Írsku jednoduché. Kvôli vyhynutiu vlkov o plemeno prestal byť záujem a dokonca sa v jednej dobe jednalo o nedostatkový tovar na poli dopytu o psy. V roku 1860 sa ale kapitán George Graham zasadil o obnovu chovateľstva tejto ušľachtilej rasy. Prvý Írsky vlkodav sa na území Československa dostal až v roku 1975. Odvtedy tu má mnoho fanúšikov a chovateľskú základňu.Informačný servis