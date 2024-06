Na novej vyhliadke banskoštiavnickej Kalvárie pribudli ďalšie novinky

4.6.2024 (SITA.sk) -Sprístupnenie vyhliadky v hornej veži banskoštiavnickej Kalvárie bolo prvou etapou pripravovaného širšieho projektu obnovy Horného kostola. Vyhliadka bola verejnosti predstavená približne pred rokom po I. etape úprav. V rámci tejto etapy sa zapracovali bezpečnostné opatrenia na výstup do veže, nainštalovalo sa osvetlenie a zaviedol sa kamerový systém, na prízemí bolo zriadené lapidárium. Kostolná veža na Hornom kostole patrí medzi najvyššie body v regióne a keďže je položená vyššie, ako sú koruny stromov, poskytuje unikátny výhľad. Horný kostol na Kalvárii má samostatný vstup do Severnej veže. Veža má tri podlažia a z okien je panoramatický výhľad na okolie od Svätého Antona, cez Sitno, Banskú Štiavnicu, Banskú Belú. Pri dobrej viditeľnosti vidno aj Nízke Tatry a dokonca aj Gerlach.S prácami sa po roku pokročilo a obľúbená banskoštiavnická Kalvária má dnes ďalšie novinky. Predseda Kalvárskeho fondu a iniciátor projektu,informuje: "Častou otázkou návštevníkov bolo, aké kopce a pohoria vidia. Realizovaním aktivít druhej etapy sa reflektovalo na túto požiadavku a zároveň priblížilo aj vojenskú, v súčasnosti trochu zanedbanú časť histórie. V rámci aktuálnej, II. etapy preto pribudli ďalšie novinky – ďalekohľad a expozičné, panoramatické tabule s popiskami."Kalvária má okrem cirkevnej histórie aj históriu spojenú s vojenskými operáciami v tomto priestore. Z 1. aj 2. svetovej vojny sa zachovalo množstvo dokumentačného materiálu, hmotných artefaktov a fotografií o tom, ako zasiahli boje v regióne do života Kalvárie. Mnohé z týchto informácii sa návštevníci dočítajú na nových informačných tabuliach.ďalej uvádza: "Po prvej svetovej, keď na krátko obsadila Slovensko maďarská boľševická armáda, sa pod Kalváriou odohral oslobodzujúci útok Československej armády. Z tejto udalosti nám na Kalvárii zostal hrob jedného českého vojaka a ikonické fotografie. Počas výskumu tejto udalosti sme objavili aj vôbec najstarší filmový záber na mesto, datovaný 10. júna 1919. Počas druhej svetovej vojny boli niektoré objekty poničené ruským delostrelectvom. Počas obnovy Kalvárie sme našli množstvo šrapnelov a dokonca aj zle vybuchnutý 120mm mínometný granát. Ten bude súčasťou novej expozície."Veža sa dá navštíviť v otváracích hodinách(Pod Kalváriou 2, Banská Štiavnica), kde sa dajú vyzdvihnúť kľúče za symbolický poplatok. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej už len "OOCR") Región Banská Štiavnica,, uvádza: "Je to jedinečná príležitosť navštíviť sakrálnu stavbu s možnosťou panoramatického výhľadu na okolie. Kalvárie zväčša takúto ponuku nemajú a len máloktoré kostoly majú sprístupnené veže. Preto sa tešíme, že tento barokový architektonický skvost takúto modernú službu poskytuje. Nová vyhliadka sa teší veľkej obľube, za uplynulý rok eviduje Infocentrum Kalváriao zapožičanie kľúča. Pevne veríme, že novinky II. etapy návštevníkom ponúknu ešte kvalitnejší zážitok a splnia aj akúsi edukačnú funkciu o okolí a histórií tohto vzácneho miesta."Primátorka mesta Banská Štiavnica a predsedníčka predstavenstva OOCR Región Banská Štiavnica,vyhlásila: "Verím, že aj táto novinka priláka do nášho mesta návštevníkov, ktorí sa budú zaujímať aj o hlbšiu podstatu toho, prečo je Banská Štiavnica výnimočná – o jej kultúrne, duchovné a stavebno – technické dedičstvo."Projektováinformuje: "Táto etapa projektu stála 10 200 Eur z čoho 9 180 Eur sme uhradili z členského príspevkuv našej organizácii, desiatimi percentami prispel náš člen, iniciátor a realizátor projektuOficiálne uvedenie II. fázy projektu do užívania verejnosti prebehlo 03.06.2024 za prítomnosti podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,: "Pevne verím, že budeme aj naďalej takto pokračovať, pretože na Kalvárii je ešte čo objavovať. Som presvedčený, že spoločnými silami sa nám to bude dariť."Informačný servis