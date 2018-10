Írsko vyšetruje Facebook v súvislosti s hackerským útokom

Facebook. Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Londýn 3. októbra (TASR) - Írsky regulátor začal vyšetrovať, či Facebook urobil dostatočné opatrenia na ochranu osobných údajov užívateľov tejto sociálnej siete v súvislosti s nedávnym útokom, v rámci ktorého hackeri prenikli do 50 miliónov účtov. Vyšetrovanie môže potenciálne viesť k pokutám pre Facebook vo výške 1,4 miliardy eur, informovala v stredu agentúra AP.Príslušný írsky úrad uviedol, že sa bude zaoberať tým, či tento internetový gigant dodržiava nové pravidlá EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré vstúpili do platnosti v tomto roku.Úrad ďalej uviedol, že preskúma, či Facebook zaviedolÚrad začiatkom tohto týždeň uviedol, že hackerským útokom bolo potenciálne postihnutých menej ako päť miliónov účtov užívateľov Facebooku v EÚ.O hackerskom útoku prenikli informácie 28. septembra. Celkovo Facebook odhlásil 90 miliónov užívateľov, do ktorých účtov mohli hackeri preniknúť cez funkciuFacebook je jednou z najväčších sociálnych sietí a v súčasnosti má viac ako dve miliardy aktívnych užívateľov.