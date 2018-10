Putin a Kurz ocenili dobrú spoluprácu Ruska a Rakúska v energetike

Ruský prezident Vladimir Putin počas stredajšieho stretnutia s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom v Petrohrade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 3. októbra (TASR) - Rusko a Rakúsko pokračujú v rozvíjaní vzájomnej spolupráce v oblastiach ekonomiky a energetiky. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin počas stredajšieho stretnutia s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom v Petrohrade, informuje agentúra TASS.uviedol Putin, podľa ktorého sa posilňujú kapitálové investície z oboch strán, pričom ruské investície do rakúskej ekonomiky narastajú rýchlejším tempom.Kurz sa o ekonomickej spolupráci svojej krajiny s Ruskou federáciou taktiež vyjadril pozitívne:povedal.Predstavitelia ruskej energetickej spoločnosti Gazprom a rakúskeho koncernu OMV podpísali počas schôdzky lídrov dohodu o rozvoji ložiska zemného plynu Urengoj v západnej Sibíri.povedal Putin. Kurz ocenilpovedal.Dodávky Gazpromu do Rakúska a Nemecka dosiahli tento rok historické maximum, a to napriek cieľom EÚ diverzifikovať svoje energetické zdroje po sérii plynových kríz, ktoré nastali medzi Moskvou a Kyjevom. Kurz vyjadril podporu plynovodu Severný prúd 2, ale zdôraznil aj význam pokračovania dodávok cez Ukrajinu."Rusko vždy bolo a zostane najspoľahlivejším dodávateľom," vyhlásil Putin a dodal, že ruský plyn dodávaný prostredníctvom plynovodu je podstatne lacnejší ako skvapalnený plyn z USA. "Dodávky smerujú priamo z Jamalu na Sibíri, nie sú žiadne prepravné riziká," poznamenal podľa agentúry AP ruský prezident.Putin zdôraznil svoj zámer rokovať s Kurzom aj o rozličných medzinárodných záležitostiach, ako aj o vzťahoch Moskvy s EÚ. Lídri spoločne otvorili v Ermitáži rusko-rakúsku výstavu výtvarných diel s názvom "Kráľovské hlavné mestá: Petrohrad a Viedeň. Majstrovské diela z muzeálnych zbierok", ktorá už bola prezentovaná vo Viedni.Výstava bola pripravená v spolupráci s viedenským Umeleckohistorickým múzeom. Putin a Kurz ju spolu slávnostne otvorili začiatkom mája počas Putinovej jednodňovej návštevy rakúskej metropoly.