Írsko vyzvalo Mayovú, aby splnila záväzky ohľadom írskej hranice

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová by mala dodržala svoj prísľub, že odchod Spojeného kráľovstva z Európske únie nepovedie k zavedeniu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Uviedol to v pondelok šéf írskej diplomacie Simon Coveney po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Agentúra Reuters citovala Coveneyho slová, podľa ktorých by Mayová mala dodržať svoj sľub, že zabráni vzniku prísne kontrolovanej hranice medzi oboma časťami írskeho ostrova.Coveney zdôraznil, že je "s neúspechom nedeľňajších bruselských rokovaní o brexite, podobne aj aj ďalší európski diplomati. Zároveň však vyzval na zachovanie pokoja, lebo podľa jeho slov je dohoda medzi Londýnom a Bruselom o riadenom brexite stále možná.Členské štáty EÚ sa totiž dohodli na mimoriadnom summite o brexite, ktorý sa uskutoční o mesiac (17.-18.11) v Bruseli. Ak sa dovtedy zrodí prijateľná dohoda o brexite, premiéri a prezidenti krajín EÚ by mali s britskou stranou podpísať politické vyhlásenie o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.Spojené kráľovstvo opustí Úniu koncom marca 2019. Predstavitelia EÚ trvajú na svojej pozícii, že nesmie vzniknúť režim tvrdej hranice medzi britskou provinciou Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členom Únie. V optike Bruselu by malo Severné Írsko zostať v súčasťou jednotného európskom trhu, čo však Londýn označuje za narušenie územnej celistvosti krajiny.