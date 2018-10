Nemecko chce deportovať muža spojeného s útokmi z 11. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecko sa chystá deportovať Maročana Muníra Mutassadika, ktorý bol odsúdený za pomoc trojici teroristov pri príprave útokov na New York a Washington z 11. septembra 2001, informovala v pondelok agentúra AP.Mutassadik bol v januári 2007 odsúdený na 15 rokov väzenia za členstvo v teroristickej organizácii a za účasť pri plánovaní vraždy. Písal o tom vtedy nemecký denník Die Zeit. Z trestu mu však odpočítali roky, ktoré vo väzení strávil po zatknutí v novembri 2001.Štyridsaťštyriročného muža majú prepustiť v pondelok a okamžite má byť deportovaný do Maroka, informoval minulý týždeň webový portál týždenníka Focus.Hovorca ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Hamburg Frank Reschreiter povedal, že Mutassadik čoskoro Nemecko opustí. Nešpecifikoval však, kedy presne sa jeho návrat do Maroka uskutoční.Úrady podľa Reschreitera nechceli ohroziť proces deportácie. Mutassadikov právnik na telefonáty agentúry AP neodpovedal.