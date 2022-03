Írsko zrušilo protipandemické opatrenia vrátane cestovných reštrikcií, ľudia sa už nemusia preukazovať COVID passom

7.3.2022 - S platnosťou od nedele (6. marca) nie sú cestujúci do Írska povinní po príchode do krajiny preukázať sa potvrdením o očkovaní , o prekonaní ochorenia COVID-19 , alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Cestujúci nie sú po príchode do Írska povinní sa testovať a nepodliehajú ani karanténe. „Od 28. februára sú zrušené všetky pandemické opatrenia vrátane povinnosti nosenia ochranných rúšok. Odporúča sa ich nosenie v hromadnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Polícia má právomoc uzavrieť a sankcionovať všetky priestory, a to verejné aj súkromné, v ktorých sú porušované pokyny na ochranu verejného zdravia,“ dodáva MZVEZ SR.