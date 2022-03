Na Slovensko by malo prísť z Česka do 50 profesionálnych vojakov, schválila vláda

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda SR vyslovila súhlas s prítomnosťou Ozbrojených síl ČR na území Slovenska na účel humanitárnej pomoci. Schválila to na svojom pondelňajšom rokovaní. Na Slovensko by malo prísť z Českej republiky do 50 profesionálnych vojakov s príslušnou technikou.Toto rozhodnutie padlo v kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie v súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine a v záujme zlepšenia schopnosti Slovenska zvládať hromadný prílev vojnových utečencov z Ukrajiny.