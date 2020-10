Írsky premiér vyzval ľudí k dodržiavaniu opatrení, aby sa vyhli okamžitému lockdownu

Ohrozené by boli pracovné miesta

Súťažiť môžu len profesionálni športovci

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Írsky premiér Micheál Martin vyzval obyvateľov krajiny, aby konali a zabránili tak potrebe "okamžitého všeobecného lockdownu". Vyjadril sa tak v televíznom príhovore, kde zároveň potvrdil, že od stredy vojdú v celom Írsku do platnosti obmedzenia tretieho stupňa.Tento krok pritom odporuje odporúčaniam expertov na verejné zdravie, ktorí vláde radili, aby prijala najprísnejšie obmedzenia piateho stupňa.Podľa Martina by prijatie opatrení piateho stupňa mohlo mať "vážne dopady". "Ak budeme všetci konať teraz, môžeme zabrániť potrebe ísť ďalej, teda zavedeniu obmedzení štvrtého a piateho stupňa," uviedol Taoiseach s tým, že prísnejšie obmedzenia by ohrozili stovky tisíc pracovných miest.Výzvou pre vládu je podľa neho v tejto fáze boja proti ochoreniu COVID-19 byť "čo najefektívnejší a najprimeranejší ako je to len možné". Opatrenia by podľa neho mali prehodnotiť po troch týždňoch.Tretí stupeň znamená, že budú platiť prísnejšie obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania a tiež odporúčanie, aby ľudia pracovali z domu, pokiaľ je to možné. Športové podujatia sa budú konať za zatvorenými dverami a zúčastňovať sa na nich budú môcť len profesionálni alebo elitní športovci.V pondelok v Írsku potvrdili ďalších 518 prípadov nákazy novým koronavírusom. Krajina tak dosiaľ registruje celkovo 38 549 prípadov a 1 810 súvisiacich úmrtí.