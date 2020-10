Cestovné obmedzenia zostávajú v platnosti aj v Mexiku, pozemná hranica je pre turistov uzavretá

Povinnú karanténu nevyžadujú

Veľvyslanectvo neodporúča pozemné hranice

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - V Mexiku či Guatemale zostávajú v súvislosti s koronavírusom v platnosti cestovné obmedzenia. Ako informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke, od konca marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA.V Mexiku sú zároveň výrazne sprísnené hraničné kontroly a migračné úrady prakticky odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, respektíve cudzinec musí preukázať dôvod návštevy Mexika. Obmedzenia vstupu za účelom turistiky budú platiť podľa rezortu zahraničia pravdepodobne do 5. januára 2021.MZVEZ SR zároveň informuje, že hoci Mexiko oficiálne neuzatvorilo svoje hranice vo vzťahu k cudzincom, sprísnený hraničný režim mexických úradov je signálom, aby sa aspoň čiastočne zastavil vstup cudzincov do krajiny. To platí aj pre občanov EÚ.Veľvyslanectvo SR v Mexiku preto neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Mexiko stále radí Európsku úniu na zoznam rizikových krajín. Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje negatívny test na COVID-19 a ani povinná karanténa.MZV pripomína, že mexické úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, prípade s opustením Mexika. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je aktuálne možný.Každá osoba zo zahraničia, ktorá vstupuje do Guatemaly, sa musí preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Preukázanie sa testom môžu vyžadovať aj letecké spoločnosti. Vnútorný denný pohyb či tranzit je v krajine povolený, hoci je naďalej kontrolovaný políciou v čase od 21:00 do 4:00. Pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba tranzituje v uvedených hodinách.Cudzinci môžu opustiť Guatemalu aj cez pozemnú hranicu s Mexikom. Po znovuotvorení hraničných priechodov však Veľvyslanectvo SR v Mexiku neodporúča aktuálne využívať na prechod medzi krajinami pozemné hranice. Ich znovuotvorenie podľa MZV vo väčšej miere využívajú aj pašerácke gangy.Guatemalské úrady v prípade potreby akceptujú na nočný tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, respektíve s opustením Guatemaly.