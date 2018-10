Isco sa už zapojil do tréningu Realu Madrid. Mal by stihnúť El Clásico

Na archívnej snímke ofenzívny stredopoliar Realu Madrid Isco. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. októbra (TASR) - Stredopoliar Isco sa po operácii zápalu slepého čreva zapojil do tréningového procesu španielskeho futbalového klubu Real Madrid. Informáciu priniesol portál lequipe.fr.Isco chýbal Realu v štyroch zápasoch, no mal by byť k dispozícii "bielemu baletu" už v sobotu proti Levante. Tým pádom by mal stihnúť aj derby s FC Barcelona. Úvodné "El Clásico" v tejto sezóne sa uskutoční v nedeľu 28. októbra na barcelonskom štadióne Camp Nou.Isco vynechal okrem klubových aj reprezentačné akcie, Španielom chýbal v prípravnom zápase vo Walese a v stretnutí Ligy národov proti Anglicku.