LIGA NÁRODOV: Weiss priviedol Gruzíncov k postupu: Som šťastný muž

Vladimír Weiss st., archívna snímka.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vladimír Weiss priviedol futbalistov Gruzínska k postupu do C-divízie Ligy národov. Zverenci slovenského kouča suverénne ovládli 1. skupinu najnižšieho "poschodia" súťaže, keď v štyroch doterajších dueloch nazbierali plný počet bodov.povedal Weiss pre oficiálny web Gruzínskej futbalovej federácie po utorňajšom hladkom triumfe na ihrisku Lotyšska 3:0. Jeho tím v tejto edícii LN ešte neinkasoval, má celkové skóre 9:0. Predtým vyhral v Kazachstane 2:0, doma nad Lotyšskom 1:0 a nad Andorrou 3:0. Po prvenstve v skupine tak živia Gruzínci šancu preniknúť cez divízne play off až na ME 2020.V Lotyšsku sa gólom a asistenciou blysol 19-ročný stredopoliar Gentu Giorgi Čakvetadze, Gruzínci ešte navyše nepremenili za bezgólového stavu pokutový kop.uviedol Weiss.dodal slovenský kormidelník Gruzínska.