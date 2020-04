iSicommerce dokončila akvizíciu webov Energia.sk a Foaf.sk, jej portály oslovujú 600 000 ľudí mesačne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť iSicommerce, ktorá sa zaoberá rozvojom a prevádzkou internetových portálov, rozšírila svoje portfólio o weby Energia.sk Energia.sk je odborný portál, ktorý prináša na dennej báze novinky z energetického priemyslu, má najdlhšiu históriu z médií v tejto brandži, silné zastúpenie na sociálnych sieťach a vznikol v roku 2001. Portál Foaf.sk vznikol v roku 2008 a prináša informácie o firmách. Oproti konkurencii sa hlavne odlišuje v dôraze na zisťovanie prepojení firiem a osôb aj vďaka unikátnej vizualizácii."Som rád, že sa nám podarilo do portfólia získať tieto dva weby s bohatou históriou a silnými brandami u cieľovej skupiny. Vzhľadom na to, že tieto portály boli pred našim vstupom zanedbávané, je našou hlavnou prioritou ich odľadiť po technickej stránke, čo sa už čiastočne podarilo a aj po stránke obsahu či zdrojov návštevností," ohodnotil akvizíciu Samuel Schlarmann, riaditeľ iSicommece.Zároveň sa vyjadril aj k potenciálu: "Foaf.sk je pre nás strategický z hľadiska rozvoja Podnikam.sk, kde vieme priamo ponúknuť inzerentom väčšie inventory pri tejto cieľovej skupine. Zároveň aj crosspromo predaja paywall-u na Podnikam.sk, či prémiových služieb na Foaf.sk. V Energia.sk vidíme potenciál najmä vzhľadom na výrazný nárast elektromobility a alternatív foriem energie, o ktorých sa bude čím ďalej viac informovať."Firma iSicommerce s.r.o. vznikla premenovaním z pôvodného názvu iSITA s.r.o. Okrem spomínaných portálov do jej portfólia patria weby BratislavaDen.sk - Bratislavský internetový denník, Podnikam.sk - portál pre živnostníkov a účtovníkov, Zdravoteka.sk - komplexný odborný zdravotnícky portál, ByvanieHrou.sk - web o bývaní, NitraDen.sk - Nitriansky internetový denník a najväčšie komunitné skupiny na sociálnych sieťach v Bratislave zamerané na sprostredkovanie práce, realít či komunita starobratislavčanov.iSicommerce spolupracuje pri predaji reklamného priestoru so SITA Slovenská tlačová agentúra . Mesačne má skupina iSicommerce dosah na približne 600 000 ľudí.