Problém nájmov nie je konečný, Sulík chce nájsť riešenie vhodné pre nájomcov aj majiteľov

Prenajímatelia nemôžu ukončiť nájom

Ide len o krátkodobé riešenie

23.4.2020 - Riešenie, ktoré prijal parlament v súvislosti s nájmami pri povinne zatvorených prevádzkach, nie je podľa Ministerstva hospodárstva SR konečné."Týmto krokom sa však vytvoril priestor na hľadanie komplexného riešenia, na ktoré treba viac času. Koalícia sa touto problematikou stále zaoberá a minister hospodárstva Richard Sulík, sa naďalej bude snažiť partnerov presvedčiť o potrebe refundácie nájmov zatvoreným prevádzkam," uviedol rezort hospodárstva pre agentúru SITA.Podľa ministra je totiž nevyhnutné prijať riešenie, ktoré pomôže nájomcom, ale neohrozí ani prenajímateľov a majiteľov priestorov.Parlament v stredu schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii, ktorá okrem iného stanovuje, že ak občania budú pre koronakrízu meškať s platením nájomného za svoje prenajaté byty alebo podnikatelia za prenajaté nebytové priestory, prenajímatelia im nebudú môcť do konca tohto roka jednostranne ukončiť nájom.Štát chce týmto spôsobom poskytnúť osobitnú ochranu nájomcom, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou v nepriaznivej životnej situácii, čo im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu pre omeškanie v určenom období. Nedochádza však k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani zániku nárokov zo zodpovednosti za omeškanie.Podľa právnika z advokátskej kancelárie GHS Legal Erika Schwarcza ide o riešenie, ktoré z hľadiska krátkodobého cashflow určite nájomcom pomôže, presúva však ťažisko problému na prenajímateľov."V kombinácii s možnosťou odložiť splátku úveru je to však z nášho pohľadu realizovateľné riešenie. Ide však o riešenie krátkodobé, po ktorom musia nasledovať ďalšie kroky," upozorňuje. V súčasnom stave totiž podľa neho podnikateľský subjekt, ktorý počas krízových mesiacov netvorí žiadne alebo len zanedbateľné tržby, bude musieť nájomné uhradiť, i keď o niečo neskôr."Ide tak o oddialenie, ale nie vyriešenie samotného problému a pre podnikateľov, ktorých podnikanie sa bude rozbiehať len pomalšie, alebo ktorých marža nepokryje stratu z krízových období, by neprijatie ďalších opatrení mohlo byť likvidačné," konštatuje Schwarcz.