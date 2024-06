Išiel som to iba zo srandy, stačí mi. Peter Sagan sa po pretekoch Okolo Slovenska rozlúčil s cestnou cyklistikou

Sagan sa s cyklistikou nelúči

Najlepším Slovákom bol Kubiš

30.6.2024 (SITA.sk) - V minulosti slovenský elitný jazdec Peter Sagan dal v nedeľu definitívnu bodku za svoju kariérou v cestnej cyklistike.S fanúšikmi sa rozlúčil na pretekoch Okolo Slovenska, ktorá sa v stredu začali v Dunajskej Strede a v nedeľu vyvrcholili na Štrbskom Plese.Jeho posledným výsledkom je napokon 85. miesto s dvadsaťminútovou stratou na víťaza nedeľňajšej etapy. V celkovom poradí skončil v druhej stovke."Nebolo to najlepšie, keďže už nie som v najlepšej kondícii, ale boli to moje posledné preteky v cestnej cyklistike. Som rád, že sa mi to podarilo dokončiť. Bol som rozhodnutý, že tento rok už nebudem jazdiť na ceste a pôjdem ju iba ako prípravu. Keďže som mal problémy so srdcom, tak som to išiel iba zo srandy. S cyklistikou sa ešte nelúčim, ale s pretekmi na ceste už hej. Svoje som si už odjazdil a stačí mi, je to drina," povedal na pódiu Sagan všetkým divákom na Štrbskom Plese.Celkovým víťazom podujatia sa stal Švajčiar Mauro Schmid z tímu Jayco AlUla o sedem sekúnd pred hviezdnym Francúzom Julianom Alaphilippom zo zoskupenia Soudal Quick-Step.Tretí skončil Schmidov tímový kolega Nemec Felix Engelhardt, ktorý ovládol nedeľňajšiu 5. etapu z Liptovského Mikuláša na Štrbské Pleso. Engelhardt v nedeľu triumfoval o 6 sekúnd pred dvojicou Schmid, Alaphilippe."Som veľmi šťastný, že som dosiahol tento triumf, pretože v predchádzajúcom období má trápili zranenia," uviedol po etapovom triumfe Felix Engelhardt v prenose RTVS Šport.Najlepším Slovákom bol opäť Lukáš Kubiš zo stajne Elkov-Kasper, ktorý prišiel do cieľa na 25. priečke so stratou 46 sekúnd na víťaza a v celkovom poradí obsadil 17. pozíciu (+3:02 min).Bodovaciu súťaž ovládol Alaphillipe, najlepším vrchárom sa stal Ukrajinec Kyrylo Carenko (Corratec - Vini Fantini) a hodnotenie mladíkov patrilo Belgičanovi Gilovi Geldersovi (Soudal Quick-Step)."Dnes to bola najťažšia etapa. Včera to bolo ťažké, ale dnes ešte viac. Pomáhali mi kolegovia, ale na posledné stúpanie som bol sám. Som rád, že sa to skočilo," zhodnotil Lukáš Kubiš.